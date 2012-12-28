В Липецкой области стало меньше убийств, краж и грабежей

А 58,9% всех преступлений раскрывают.

Полиция обнародовала статистику происшествий в Липецкой области за восемь месяцев этого года: общее количество преступлений по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 22,5%, всего их было зарегистрировано 6 386.Стало меньше убийств — на 8,7%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 21,1%, краж — на 21%, в том числе из квартир — на 26,7%, из магазинов — на 12,2%, транспорта — в 2,1 раза и автомобилей — в 2 раза, сотовых телефонов — на 22,1%, грабежей — на 15,7%, разбойных нападений — в четыре раза, случаев вымогательства — на 11,1%, угонов — на 17,6%, умышленного уничтожения имущества путём поджога — в 1,8 раза, в том числе автомобилей — в 2,1 раза, заведомо ложных сообщений об акте терроризма — в 3,5 раза, дорожно-транспортных происшествий — на 29,5%.На 39,8% снизилось число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе краж — на 25,7%, мошенничеств — на 27,5%, а также незаконного доступа к компьютерной информации — в 4,5 раза.На 21,7% снизилась подростковая преступность. Стало меньше преступлений, совершённых в общественных местах, — на 12,9%, на улицах — на 18,8% и в сфере бытовых отношений — на 21,9%.Не было захвата заложников, террористических актов и случаев бандитизма.Раскрыты все убийства и покушения на убийство, все случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, все изнасилования, грабежи в магазинах, разбои, налоговые преступления. На 24,5% увеличилось количество раскрытых полицейскими преступлений прошлых лет.ДТП было зарегистрировано на 14,7% меньше. Всего случилось 592 аварии, в которых 80 человек погибли и 747 получили ранения. В Липецке количество ДТП снизилось на 17%: в городе 18 человек погибли и 301 получил ранения.Количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось в 1,6 раза.За 8 месяцев выявлено 6583 грубых нарушения правил дорожного движения. За всевозможные нарушения правил дорожного движения оштрафованы 881 588 человек на общую сумму 927 214 300 рублей.