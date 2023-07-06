Чаплыгинец задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей — его отправили на обязательные работы

«Трудотерапия» побудила должника заплатить алименты.

В Чаплыгинском районе мужчина долгое время не платил алименты и задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, на должника был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.



Мировой судья назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.



«Трудотерапия» побудила должника встать на правильный путь: мужчина в полном объёме оплатил задолженность по алиментам», — отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.