Происшествия

сегодня, 17:16

Чаплыгинец задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей — его отправили на обязательные работы

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#дети #алименты
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Чаплыгинец задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей — его отправили на обязательные работы

«Трудотерапия» побудила должника заплатить алименты.

В Чаплыгинском районе мужчина долгое время не платил алименты и задолжал на содержание дочери 135 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, на должника был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

Мировой судья назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

«Трудотерапия» побудила должника встать на правильный путь: мужчина в полном объёме оплатил задолженность по алиментам», — отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
2 137
#дети #алименты
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Комментарии (2)

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липецк

33 минуты назад
один 250 должен заплатил и полетел за границу отдыхать другой 135 и уже срок
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Интересно

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Должник видит свою дочь? Или ребенка прячут?
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