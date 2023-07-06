Сегодня в Липецке: старый добрый винил, книгообмен с друзьями и чем заменить заграничный отдых

Рассказываем всё необходимое про наступивший четверг.

Дождливое лето

Сегодня температура в Липецке пробьёт тридцатиградусный порог – 29-31 градус. Всё-таки не зря июль – самый жаркий месяц года. Но летом-2023 можно по пальцам пересчитать дни, когда на нас не лились осадки. Вот и сегодня ожидаются кратковременные дожди.







Отключение воды

Сухо сегодня будет лишь домах на десятках улиц, в которых в связи с ремонтом с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду.

С неудобствами столкнутся жители улиц 3-е Сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Базарной, 3а; Волгоградской, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Геологической, 7; Герцена, 15; Исполкомовской, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Металлистов, 4, 4а; Никитина, 14, 16; Ударников, 13; Флерова, 1, 15; Чехова, 2а, 8, 10; Юношеской, 1/1, 1/2, 1/3.







В это же время оставят без воды частный сектор на улицах 3-е Сентября, Базарной, Будённого, Воронежской, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Садовой, Смоленской, Сенной, Сырской, Чехова, в переулке Рядовом.

Пересохнут краны и на улице Пролетарской в селе Сырском, а в посёлке Сырский Рудник весь день будет снижено давление на сетях водоснабжения.

Отключение света

Немало липчан сегодня столкнутся и с потёмками в своих квартирах и домах, поскольку ремонтировать будут и электроснабжение.

С 9:00 до 17:00 отключат свет на улицах Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Индустриальной, 2, 15, 169, 175, 183а, 224; Киевской, 15а; Небесная, 10; на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103; в переулкахе Верещагина, 2-4, 7-21б; Верхнем, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымском, 2, 4, 6, 8, Фруктовом, 1а.

Полностью обесточат улицы Буденного, Воровского, Даргомыжского, Сырскую, Чкалова.







В посёлке Дачном не будет света на улицах Добровской, 7, 20; Железногорской; И.С. Бурлакова; М.Светлова, 10. Патриотической; Писарева, 1-24.

В посёлке Казинка вывернут рубильники на улицах Барабанщикова; Басинского, 1 - 10; Бахаева; Гагарина, 47; Грушевой, 19; Дальней, 13, 15, 31; Знаменского, 1-21; Ивовой, 2, 20, 26, 34, 127, 123; Красивой, 6а; Лозовой, 5, 9, 12, 30, 74, 83, 84, 89; Нектарной, 16, 18, 185, 185б; Ореховой, 23, 27, 32, 34, 38а, 143, 153, 163; Полунина; Радужной, 7; Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2; Тихой; Фиалковой, 4; Черешневой, 8, 36, 44, 54, 60; Ярославской.

Без света проведут почти весь день садоводчества «Дачный 1», «Дачный 2», «Металлург 3», «Монтажник».

Пробки

С раннего утра в Липецке начинают собираться заторы, но нет такой пробки, которую нельзя было бы объехать. Для этого нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-Пробки» или аналогичное приложение, чтобы подобрать оптимальный маршрут. Желаем вам никогда никуда не опаздывать.

«Фестиваль творчества» (12+)

В 16:00 в самом центре Быханова сада пройдёт «Фестиваль творчества», которым волонтёры Совета лидеров Липецкой области подведут итоги работы за прошедший учебный год. Программа фестиваля порадует не только чествованием активистов Совета Лидеров и воспоминаниями о проведённых мероприятиях, но и яркими творческими номерами, зажигательными танцами и вокальными выступлениями.







Книгообмен в XXI веке и открытый микрофон (12+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:00 на «Книжный фримаркет». Все жалеющие могут обменяться книгами, подарить уже прочитанное и получить из рук единомышленников литературу, которую те порекомендуют.

Вечер будет разнообразным. Например, можно будет поиграть в различные настольные игры, получить полезные знания от предводительницы «Библиотеки» Дины Кюнбергер на мастер-классе «Книжные брошки». Можно будет послушать фортепианные зарисовки от Никиты Свиридова - пианиста, гитариста, барабанщика и просто хорошего человека.







В 20:31 начнёт работу открытый микрофон, желающие смогут прочитать стихи, рассказать истории и блеснуть другими талантами. Вас ждёт вечер на славу.

Старый добрый винил (6+)

Любопытное мероприятие устроят в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

Оно начнётся в 13:00 и называется довольно затейливо «По глади диска раскаленной скользит волшебная игла». Речь пойдёт о виниловых пластинках, по которым мир сходил с ума почти весь XX век. Но сейчас уже выросло целое поколение, которое не знает, как выглядели проигрыватели и их ранние предшественники – граммофоны, не слышало, как круто звучит винил.

Посетителям расскажут, кто из известных россиян был первым обладателем граммофона? Из каких материалов делались пластинки? Какую технику использовали для их прослушивания? А ещё гости примут участие в «Шумовой викторине» и узнают, что общего между шоколадной фабрикой «Эйнемъ» (ныне «Красный Октябрь») и производством грампластинок.

Летнее путешествие на автомобиле

Лето – время путешествий, но заграничный отдых большинства россиян по понятным причинам накрылся медным тазом. Согласно исследованиям Авито, большинство соотечественников готовы заменить его автомобильными путешествиями. 47% опрошенных готовы проехать несколько соседних областей, 38% согласны путешествовать внутри своего субъекта РФ. А 15% заявили, что могут пересечь всю страну – с одного конца на другой.







82% респондентов планируют отправиться в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% поедут одни.

Большинство респондентов перед поездкой на большие расстояния проверяют технические жидкости и масло - 58%, состояние шин, наличие запаски - 56%, подвеску, ходовую часть, тормозную систему и рулевое управление - 53%. Полный техосмотр перед автопутешествием проходят 35% опрошенных. 19% проверяют систему климат-контроля. Никакой специальной подготовкой авто к поездке не занимаются всего 10% респондентов.

Среди дополнительного оснащения, необходимого в дороге, большинство опрошенных (84%) назвали запасное колесо и инструменты для самостоятельной смены колес. Домкрат берут с собой 75% респондентов. 71% опрошенных водителей считают важным взять в дорогу набор инструментов. Запас воды в дорогу включили в список необходимых вещей 67% участников опроса, канистру бензина и моторное масло — 57%, а жидкость для омывателя — 45%.

Почти для четверти респондентов важен комфорт в поездке: 24% респондентов возьмут с собой дождевик и подушку, а 23% — портативный холодильник.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день, когда обновляется репертуар в кинотеатрах. Познакомим вас с самыми интересными новинками.

«Чарли и фантастическая четвёрка». Канада, 2023. Мультфильм. Режиссёр Шон Патрик О`Рейли (6+)

Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.

«Статус». Россия, 2023. Криминальная драма. Режиссёр Сергей Белян (16+)

Артем, парень из провинции, после армии приезжает в Москву и влюбляется в девушку богатого бизнесмена, который не одобряет этот союз. Друг Артема открывает ночной клуб, после чего у него начинаются проблемы. Дальнейшие события стремительно развиваются, переворачивая судьбы всех героев.

В ролях: Давид Нуриев, Богдан Новиков, Семён Трегубов, Нурминский.

«Гипнотик». США, Великобритания, 2023. Триллер, детектив. Режиссёр Роберт Родригес (16+)

Цель жизни детектива Дэнни Рурка – найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

В ролях: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Алисе Брага.

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