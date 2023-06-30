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Сельсовет и главу КФК подозревают в незаконном соглашении по продаже сельхозземель

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#УФАС #сельское хозяйство
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Сельсовет и главу КФК подозревают в незаконном соглашении по продаже сельхозземель

Липецкое УФАС предполагает, что администрация сельского поселения и фермер могли «договориться» о льготной продаже участков.

Липецкое УФАС России возбудило дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении администрации сельского поселения в Становлянском районе Липецкой области и главы крестьянско-фермерского хозяйства. Они подозреваются в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, глава крестьянско-фермерского хозяйства заключил с администрацией соглашения об использовании трех невостребованных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 240 гектаров. Однако использовать их он так и не начал, хотя оплату по соглашениям фермер исправно вносил. Но фактически эти земли использовала и обрабатывала другая сельскохозяйственная организация. Позднее она обратилась к администрации поселения с заявлением о приобретении участков, но получила отказ, а участки продали главе КФХ.

«Управление полагает, что администрация сельского поселения и глава крестьянско-фермерского хозяйства могли заключить соглашение с целью приобретения последним земель сельхозназначения без проведения торгов и по льготной стоимости, значительно дешевле конкурентной. Его реализация привела или могла привести к ограничению конкуренции на товарном рынке», - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.
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#УФАС #сельское хозяйство
1

Комментарии (1)

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5 минут назад
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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