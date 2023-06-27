Евгения Уваркина сообщила о действиях мэрии на упреждение по жалобам на отопление

Глава Липецка на сессии горсовета раскритиковала «невнятный» отчет своего нового заместителя-председателя департамента ЖКХ Ирины Вербецкую о подготовке города к зиме.

На сегодняшней сессии Липецкого горсовета много времени у трибуны провела новый заместитель мэра-председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая. Вначале она рассказала, что этот год станет последним годом реализации региональной программы «Переселение из аварийного жилья» для жителей домов, признанных аварийным до 1 января 2017 года. Вице-мэр сообщила, что в нынешнем году новые квартиры получат 2 075 липчан, живущих в 873 помещениях, признанных ветхими и аварийными.— Сейчас департамент ЖКХ распределяет 170 квартир в новостройках на улицах Архангельской, Володи Бачурина и Боевом проезде. Кроме того, в этом году для переселенцев будут сданы три новых 70-квартирных дома в районе ЛТЗ и три 152-квартирных дома в районе «Звездный», на возведение которых из бюджета выделены почти два миллиарда рублей. Итого жители аварийного жилья получат ключи от 666 квартир.Затем Ирина Вербецкая рассказала депутатам об итогах прошедшего отопительного сезона. Если вкратце, то в системы жизнеобеспечения города сработали достаточно надежно. В Госжилинспекцию на холодные батареи, текущие кровли и подтопленные подвалы поступило 2 579 жалоб горожан. Две трети таких обращений пришлись на такие УК как «Комфорт-Л», «Привокзальная», «Центральная Л», «Квартал-Люкс», «Липецкая УК» (сейчас она называется «Маяк»), «Спутник» (новое название «Вариант»), «РСУ-2» (теперь «Новый город»).На липецкий филиал «Квадры» ГЖИ завело девять административных дел. Впрочем, на теплосетях случилось все четыре крупные аварии, когда без тепла и горячей воды горожане оставались более пяти часов. Самой значительной из них был порыв на сетях на улицах Липовской и Семашко, когда батареи в квартирах жителей этого района города были холодными более 15 часов.Где аварии — там и раскопки. По состоянию на 19 июня УГС Липецка выдано энергетикам 570 разрешений на проведение земляных работ. К концу июня энергетики полностью восстановили благоустройство по 122 адресам, но просрочили 256 разрешений. В ГЖИ за отопительный сезон поступило 2579 обращений по теплоснабжению домов.— В этом году первый этап гидравлических испытаний начался 17 апреля. На этом этапе выявлен 551 порыв на сетях «Квадры» и МУП «Липецктеплосеть», большая часть их которых устранены. С 3 июля начинается второй этап гидравлических испытаний.После выступления Ирины Вербецкой первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев сказал, что всякий раз начало отопительного периода вызывает множество жалоб липчан и попросил мэрию и ГЖИ настолько плотно контролировать подготовку теплосетей Липецка к зиме, насколько это возможно. А глава Липецка Евгения Уваркина раскритиковала отчет своей заместительницы.Мэр заявила, что услышала много слов, в которых было мало смысла. Выступление Ирины Вербецкой было, по мнению Уваркиной, не внятно и не четко. И предложила провести отдельный Депутатский час на этот счет в июле.— У нас много жалоб по подтоплению подвалов, по течам крыш. Мы видим все жалобы, мы видим, что все они тут же попадают в работу управляющих компаний. Но их устранение происходит зачастую формально, поскольку мы видим многократные жалобы на одни и те же проблемы по одним и тем же адресам. Анализ по таким домам проведен департаментом ЖКХ. Если говорить о начале нового отопительного сезона, то мы планируем с опережением предотвращать жалобы горожан, — сказала глава Липецка.