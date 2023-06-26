Липчанка получит 60 000 рублей за «обнаженку»

Бывший парень отправил фотографии женщины ее брату и знакомым.

В Липецке вынесли приговор 29-летнему мужчине, который со своего мобильного телефона в сообщениях в социальной сети отправил фотографии с изображением бывшей девушки в обнаженном виде ее родному брату и знакомым.



«Своими действиями мужчина нарушил конституционные права женщины на неприкосновенность частной жизни и личную тайну, вину в суде он признал», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Мужчину осудили по части 1 статьи 137 УК РФ и назначили штраф в 60 000 рублей. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 60 000 рублей.