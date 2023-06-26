Происшествия

сегодня, 19:21

Липчанка получит 60 000 рублей за «обнаженку»

2 936
#неприкосновенность частной жизни
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Липчанка получит 60 000 рублей за «обнаженку»

Бывший парень отправил фотографии женщины ее брату и знакомым.

В Липецке вынесли приговор 29-летнему мужчине, который со своего мобильного телефона в сообщениях в социальной сети отправил фотографии с изображением бывшей девушки в обнаженном виде ее родному брату и знакомым.

«Своими действиями мужчина нарушил конституционные права женщины на неприкосновенность частной жизни и личную тайну, вину в суде он признал», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину осудили по части 1 статьи 137 УК РФ и назначили штраф в 60 000 рублей. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 60 000 рублей.
2 936
#неприкосновенность частной жизни
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Комментарии (2)

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6 минут назад
Мозг., да после такого прецидента многие захотят!
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Мозг.

19 минут назад
Я тоже хочу.
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