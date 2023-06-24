Общество
сегодня, 13:47
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на личном транспорте
Соответствующее обращение опубликовано в Telegrav-канале «Липецкая область».
«Уважаемые жители Липецкой области, в настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.
Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона», - говорится в обращении оперштаба.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.
Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона», - говорится в обращении оперштаба.
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