Общество

сегодня, 13:47

Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на личном транспорте

15 8281
#оперштаб
8
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на личном транспорте

Соответствующее обращение опубликовано в Telegrav-канале «Липецкая область».

«Уважаемые жители Липецкой области, в настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме. 

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области, оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте. 

Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона», - говорится в обращении оперштаба.
15 8281
#оперштаб
8

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гласность

7 минут назад
Справедливость, абсолютно правильно, но человека всегда в такие моменты подрывает сделать все наоборот, а потом винить кого то. Сидите!!!
ответить

Безмасочник

11 минут назад
Опять самоизоляция! Я я уж надеялся, что кончилась
ответить

Маша

17 минут назад
Кошмар! Сами накуролесят, а потом народ пугают!
ответить

Гость

19 минут назад
Марина, поездом можно! Ну до 26 может всё-же откроют движение
ответить

Фея тишины

20 минут назад
Справедливость, а вы не читайте. И охреневать не будете.
ответить

Справедливость

28 минут назад
Читаю комментарии и охреневаю. Люди, которые пишут подобные комментарии, Вы в своём уме? Вы адекватные вообще? Вас попросили же, без надобности, не выходить и не ездить.... Что тут непонятного.... Властям будет легче организовать Вашу же безопасность....
ответить

Мимоходом

30 минут назад
Animal planet., про домашних животных ничего не сказано. Так что собака может сама погулять.
ответить

Марина

30 минут назад
Денис, у нас поездка 26 в Сочи, что теперь, всё отменять? Я отпуска ждала 10 лет... Почитала комментарии, конечно моя проблема не такая большая как у вас, желаю вам удачи.
ответить

Мимоходом

32 минуты назад
Пессимист, да, стресс как-то надо снимать.
ответить

Animal planet.

43 минуты назад
Я даже не знаю что сказать,пойду с собакой погуляю,подумаю.
ответить
Еще комментарии
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»
#трасса «Дон»
2
На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»

сегодня, 12:16

Общество
Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область
#трасса «Дон»
13
Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область

сегодня, 10:49

Общество
Правительство Липецкой области подтвердило отмену массовых мероприятий
#массовые мероприятия
15
Правительство Липецкой области подтвердило отмену массовых мероприятий

сегодня, 08:39

Общество
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
14
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?

сегодня, 08:35

Общество
В Липецке и области отменяются спортивно-массовые мероприятия
#отмена мероприятий
4
В Липецке и области отменяются спортивно-массовые мероприятия

сегодня, 08:18

Общество
На трассе М-4 между Липецкой и Воронежской областями возник затор
#перекрытие дорог
4
На трассе М-4 между Липецкой и Воронежской областями возник затор

сегодня, 06:43

Общество