В Липецке и области отменяются спортивно-массовые мероприятия

Об отмене массового велозаезда на территории ОЭЗ «Липецк» сообщила руководитель городского детско-юношеского центра «Спортивный» и председатель федерации триатлона Липецкой области Ксения Казакова.

«Спортивно-массовые мероприятия на территории Липецкой области отменены. Сегодняшнее мероприятие на ОЭЗ не состоится. Просим всех отнестись с пониманием к текущей ситуации.



Подробности и новости по будущим стартам будут чуть позднее», — написала Ксения Казакова в своем Telegram-канале.





Об отмене другого массового мероприятия — фестиваля реконструкторов «Серболов стан» сообщается на странице главы Воловского района Никиты Соловьева.



«Уважаемые жители и гости Воловского района Липецкой области!



По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.



Фестиваль «Серболов стан» отменяется. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - говорится в Telegram-канале «Соловьев и команда».