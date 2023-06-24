Общество

39 минут назад

В Липецке и области отменяются спортивно-массовые мероприятия

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#отмена мероприятий
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В Липецке и области отменяются спортивно-массовые мероприятия

Об отмене массового велозаезда на территории ОЭЗ «Липецк» сообщила руководитель городского детско-юношеского центра «Спортивный» и председатель федерации триатлона Липецкой области Ксения Казакова.

«Спортивно-массовые мероприятия на территории Липецкой области отменены. Сегодняшнее мероприятие на ОЭЗ не состоится. Просим всех отнестись с пониманием к текущей ситуации.

Подробности и новости по будущим стартам будут чуть позднее», — написала Ксения Казакова в своем Telegram-канале.


Об отмене другого массового мероприятия — фестиваля реконструкторов «Серболов стан» сообщается на странице главы Воловского района Никиты Соловьева.

«Уважаемые жители и гости Воловского района Липецкой области!

По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Фестиваль «Серболов стан» отменяется. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - говорится в Telegram-канале «Соловьев и команда».
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#отмена мероприятий
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Комментарии (2)

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Вело фан

15 минут назад
Ничего не понимаю , а что случилось ? Погода отличная , велосипед готов.
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Лип

15 минут назад
А забег с губерниевым почему не отменили, харош нагнетать
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