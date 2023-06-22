Сергей Первушин: «Пункта о выходе в первую лигу в моём контракте нет»

Сегодня вечером наша команда подписала первые контракты, а мы поговорили с главным тренером.

Тренерский штаб «Металлурга» в это межсезонье работает молниеносно, словно опаздывает на поезд: во вторник команда вышла из отпуска, в среду приехали первые новички, а сегодня в среду защитник Александр Крикуненко, Денис Сёмин («Рязань»), Дмитрий Пахомов («Космос» Долгопрудный») подписали контракты с клубом.

Отметим, что продлил договор на год и капитан команды Роман Войдель, которому скоро 38, но в опросе GOROD48 партнёры признали его лучшим футболистом команды прошлого сезона.

В принципе, всё так и задумывалось, но по времени должно было занять два года. В прошлом году руководство обещало, что в сезоне-2022/23 «Металлург» соберёт боеспособный костяк, а затем останется лишь точечно его усиливать, тщательно и неторопливо в каждое трансферное окно взвешивая кандидатуры новичков. И в наступающем чемпионате «команда в золотой обёртке» рванёт в первый дивизион. По факту у Первушина летом, как и год назад, остался лишь десяток футболистов, сезон стартует через три недели. Собирая состав в авральном режиме, тренер пошёл на риск – подписать контракты с новобранцами без просмотра, лишь бы успеть наиграть хоть какой-то состав к первому матчу 16 июля в Новосибирске.

- Считаете, что риск оправдан? – спросил GOROD48 наставника «сталеваров».

- Я просмотрел (на видео, прим.) всех новичков. Видел по 6 игр с участием каждого: все они выступали в командах, с которыми мы соперничали в прошлом сезоне, т.е. я видел по два матча, как они играли против «Металлурга», плюс при подготовке в нашим матчах еще по две предшествующие игры в первом и во втором кругах. Этого достаточно.

Плюс 10 июня, когда у нас был последний тур, все они играли за свои прежние клубы, что говорит о том, что ни у кого нет никаких травм.

- А если кто-то психологически не сойдётся с коллективом? Это ведь по видео не предугадаешь.

- Не думаю, что и тут будет какая-то проблема. Я собирал информацию, узнавал у коллег, как парни ведут себя в коллективе. Отзывы только положительные.

- А почему на первых тренировках не видно вашего помощника Владимира Рогачёва, тренера вратарей Андрея Чичкина, доктора Андрея Шункевича.

- Изначально мы планировали собраться 24 июня, потом решили начать раньше. У людей свои планы, поэтому они вольются чуть позже. Пока справляюсь сам, плюс есть помощник – тренер по физподготовке Александр Харин.

- Прошлым летом вы заключили контракт с «Металлургом» на два года. Как я понимаю, в договоре прописан выход «Металлурга» в это время в первую лигу…

- … Ничего такого у меня там не прописано. Нету пункта про выход в первую лигу.

- Тогда сформулируйте задачу нашей команды на этот сезон?

- Задача №1 на осеннюю часть – попасть в «Золотую группу». Туда, как известно. Выходят 4 сильнейшие команды нашей «Серебряной» группы по итогам первого этапа. Попасть в эту чётвёрку мы и будем стремиться. А потом уже следующие задачи будем ставить.

- Как вы считаете, удастся ли вам скомплектовать такую боеспособную команду за оставшиеся 3 недели до начала чемпионата?

- Будем пытаться, другого выхода у нас нет. Ходить и рассказывать, что у нас этого нет, того недодали, здесь тяжело, мы не будем, а будем комплектовать команду. В прошлом году нам было сложнее – и времени меньше (на одну неделю, прим.) и особо рынка второй лиги я не знал. Сейчас информацией владею лучше: если нам предлагают игрока, то я его, скорее всего, знаю либо мы против него играли. Комплектование наше будет лучше. Я уже вижу, что те, кого мы взяли сильнее тех, кто от нас ушёл.