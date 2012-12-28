Торги на контракт по капремонту 28-й школы привлекли 12 подрядчиков. Победителем названа воронежская компания, в этом году ремонтировавшая школу на улице Вермишева.

фото: сайт 28-й школы

Сразу 12 строительных компаний боролись за контракт на ремонт 28-й липецкой школы имени Андрея Смыслова. Но победителем торгов управление строительства мэрии объявило воронежское ООО «Спецстрой». На аукционе компания не упала ни на копейку, взяв контракт по стартовой цене — за 140 280 095 рублей.Это объясняется тем, что организаторы аукциона приоритетом сделали не падение цены — она и так минимальна с учётом разных видов предстоящих работ, а опыт ремонтов социальных объектов. У воронежского «Спецстроя» он оказался самым весомым: в Липецке эта компания без нареканий капитально отремонтировала два детских сада (в 2025-м — № 66 на улице Гагарина, в этом году — при 59-й гимназии «Перспектива» на Московской), а также на четыре месяца раньше срока отдала ключи от капитально отремонтированного корпуса 49-й школы на улице Вермишева.Начиная с 1 апреля и до 1 августа воронежцы должны заменить в школе 1936 года постройки крышу, входную группу, инженерные сети, полы, выровнять стены, окна, подвесные потолки.28-я школа стала первой из четырёх школ Липецка, которые должны быть обновлены с 1 апреля по 1 августа. Контракты на три остальных ещё не разыграны. За капремонт второго корпуса 49-й школы на улице Звёздной 1969 года постройки МКУ «Управление строительства Липецка» готова отдать 140,2 миллиона рублей, за апгрейд 19-й гимназии имени Н. З. Поповичевой на улице Семашко 1939 года постройки — 85,9 млн рублей, за ремонт 25-й школы на улице Ильича (район Тракторного) — 100,9 миллиона. Условия победы в торгах те же — опыт при ремонте социальных объектов.