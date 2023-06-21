Общество

41 минуту назад

Липецкая вечЁрка: массовое ДТП, пострадавшая от быка и штраф за пляж

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#вечЁрка #ДТП #домашние животные #благоустройство
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Липецкая вечЁрка: массовое ДТП, пострадавшая от быка и штраф за пляж

Сегодня, 21 июня, появились фото ДТП на дороге Орел-Тамбов, в которое попали восемь машин, прокуроры решили защитить женщину, пострадавшую от быка, и подрядчика оштрафуют за то, что вовремя не благоустроил новолипецкий пляж.

В селе Чернава Измалковского района накануне утром столкнулись сразу восемь автомобилей. По предварительным данным, собрал «паровоз»  59-летний водитель «МАЗа» из Беларуси. Перед светофором он на скорости врезался в стоящие машины, а они ударились друг с другом по цепочке. В ДТП попали «МАЗ», два грузовика «ДАФ», три «ГАЗели» и легковушки — «Хёндай Акцент» с «Ладой Приорой».

 — Короли трассы вершат. Большие машины наглые на трассе, — написала Истина.

Сегодня же опубликовано видео момента столкновения на улице Неделина в Липецке мотоцикла «Ямаха» с автомобилем «Мерседес». Авария произошла, когда  водитель «Мерседеса» поворачивал на улице Пушкина. Мотоциклист получил перелом ноги.


Прокуратура обратилась намерена через суд добиться выплаты компенсации в четверть миллиона рублей 45-летней жительнице Тербунского района,  на которую напал бык. Дело в том, что у соседа женщины сгорел дом, он перебрался в другое место, а на старом подворье оставил семерых быков. Один из них ночью зашел в огород женщины и сбил ее с ног. Во время падения она сломала левую руку, а это важно — женщина левша, ей с трудом удалось написать заявление в прокуратуру.

Подрядчик благоустройства новолипецкого пляжа, будет оштрафован за то, что во время не сдал объект. На пляже нет игрового городка, поставка которого ожидается в середине августа. 

Хотя пляж, в принципе, готов. На нем уложены дорожки, установлены раздевалки, фонари, завезен новый песок, скамейки, урны, фонтанчики, смонтирована спасательная вышку, обустроены велопарковка со спортплощадкой, а также деревянная терраса.



При этом официально пляж откроется,  когда к фонтанчикам будет проведена питьевая вода – это требование СаНПиН, а пробы воды из реке будут соответствовать гигиеническим нормам.  Сейчас документы на техприсоединение пляжа находятся в стадии подписания. 



 — Эта красная будка похожа на общественный туалет. И напоминает своим цветом парк Победы, — заметил Короче.

 — Город преображается в лучшую сторону! Красиво, аккуратно. Дай бог ума жителям и гостям это сохранить подольше. Обожаем этот пляж, теперь и обустроен наконец! — высказал свое мнение житель Н.

Еще один ремонт намечается на площади Петра Великого, где мэрия  собирается отремонтировать фонтан. Проект уже готов. Теперь мэрия ищет деньги.

Обратите внимание, сегодня с 21:00 и примерно до 23.00 по улице Зегеля, площадям Плеханова и Героев пройдет традиционное шествие «Свеча памяти». За полчаса до начала шествия и до его окончания в центре города для транспорта вводится движение в режиме ожидания. Ограничение коснется и пассажирских автобусов.

Завтра снова потеплеет. Синоптики прогнозируют до +26 градусов.
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#вечЁрка #ДТП #домашние животные #благоустройство
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