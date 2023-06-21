Липецкая вечЁрка: массовое ДТП, пострадавшая от быка и штраф за пляж

Сегодня, 21 июня, появились фото ДТП на дороге Орел-Тамбов, в которое попали восемь машин, прокуроры решили защитить женщину, пострадавшую от быка, и подрядчика оштрафуют за то, что вовремя не благоустроил новолипецкий пляж.