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Липецкая вечЁрка: массовое ДТП, пострадавшая от быка и штраф за пляж
Сегодня, 21 июня, появились фото ДТП на дороге Орел-Тамбов, в которое попали восемь машин, прокуроры решили защитить женщину, пострадавшую от быка, и подрядчика оштрафуют за то, что вовремя не благоустроил новолипецкий пляж.
— Короли трассы вершат. Большие машины наглые на трассе, — написала Истина.
Сегодня же опубликовано видео момента столкновения на улице Неделина в Липецке мотоцикла «Ямаха» с автомобилем «Мерседес». Авария произошла, когда водитель «Мерседеса» поворачивал на улице Пушкина. Мотоциклист получил перелом ноги.
Прокуратура обратилась намерена через суд добиться выплаты компенсации в четверть миллиона рублей 45-летней жительнице Тербунского района, на которую напал бык. Дело в том, что у соседа женщины сгорел дом, он перебрался в другое место, а на старом подворье оставил семерых быков. Один из них ночью зашел в огород женщины и сбил ее с ног. Во время падения она сломала левую руку, а это важно — женщина левша, ей с трудом удалось написать заявление в прокуратуру.
Подрядчик благоустройства новолипецкого пляжа, будет оштрафован за то, что во время не сдал объект. На пляже нет игрового городка, поставка которого ожидается в середине августа.
Хотя пляж, в принципе, готов. На нем уложены дорожки, установлены раздевалки, фонари, завезен новый песок, скамейки, урны, фонтанчики, смонтирована спасательная вышку, обустроены велопарковка со спортплощадкой, а также деревянная терраса.
При этом официально пляж откроется, когда к фонтанчикам будет проведена питьевая вода – это требование СаНПиН, а пробы воды из реке будут соответствовать гигиеническим нормам. Сейчас документы на техприсоединение пляжа находятся в стадии подписания.
— Эта красная будка похожа на общественный туалет. И напоминает своим цветом парк Победы, — заметил Короче.
— Город преображается в лучшую сторону! Красиво, аккуратно. Дай бог ума жителям и гостям это сохранить подольше. Обожаем этот пляж, теперь и обустроен наконец! — высказал свое мнение житель Н.
Еще один ремонт намечается на площади Петра Великого, где мэрия собирается отремонтировать фонтан. Проект уже готов. Теперь мэрия ищет деньги.
Обратите внимание, сегодня с 21:00 и примерно до 23.00 по улице Зегеля, площадям Плеханова и Героев пройдет традиционное шествие «Свеча памяти». За полчаса до начала шествия и до его окончания в центре города для транспорта вводится движение в режиме ожидания. Ограничение коснется и пассажирских автобусов.
Завтра снова потеплеет. Синоптики прогнозируют до +26 градусов.