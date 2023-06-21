Происшествия
сегодня, 12:24
Запись регистратора подтверждает версию аварии с мотоциклом на улице Неделина
В сети опубликована запись авторегистратора, сделанная вчера вечером на улице Неделина в момент столкновения автомобиля «Мерседес» с мотоциклом «Ямаха». Запись подтверждает озвученную вчера полицией версию аварии:
— 42-летний водитель «Мерседеса», при повороте на улицу Пушкина, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», который двигался вверх по улице Неделина, — рассказали GOROD48 вечером 20 июня в пресс-службе областного управления МВД.
Напомним, в столкновении пострадал 52-летний мотоциклист. Его госпитализировали с переломом ноги.
— 42-летний водитель «Мерседеса», при повороте на улицу Пушкина, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», который двигался вверх по улице Неделина, — рассказали GOROD48 вечером 20 июня в пресс-службе областного управления МВД.
Напомним, в столкновении пострадал 52-летний мотоциклист. Его госпитализировали с переломом ноги.
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ДДД
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