45-летнюю женщину в час ночи сбил бык: семь быков живут по соседству с её домом без присмотра хозяина

Дом ее соседа сгорел, но мужчина оставил своих быков на прежнем месте.

Прокурор Тербунского района обратился в суд в интересах женщины, на которую напал бык и сломал ей руку.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, житель Тербунского района держит семь быков, но фактически они находятся на самовыгуле и живут без присмотра хозяина.



Мужчина раньше жил по соседству с пострадавшей 45-летней женщиной, но потом его дом сгорел. Сам хозяин дома после пожара переехал, а семь быков оставил на территории прежнего домовладения. При этом хозяин приходит кормить скотину и ухаживать за быками, но большую часть времени они всё же остаются без присмотра. За это на мужчину даже составляли административные материалы, связанные с ненадлежащим содержанием животных. Но хозяина животных это не образумило, и быки так и жили сами по себе.



И вот в 20-х числах мая в час ночи один из быков зашёл во двор к соседке. Женщина, услышав шум среди ночи, решила выйти на улицу посмотреть, что происходит: в это время соседский бык сбил её с ног. В результате женщина не только испугалась: при падении она сломала левую руку при том, что является левшой. Даже заявление на соседа она написала с большим трудом.



Нанесённые увечья были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. В интересах женщины прокурор обратился в суд с иском о взыскании с собственника быка компенсации морального вреда в 250 000 рублей.