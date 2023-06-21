Общество
11 минут назад
Благоустройство новолипецкого пляжа завершено, однако подрядчика оштрафуют
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Он не успел во время смонтировать игровое оборудование.
По муниципальному контракту, 1 июня компания «Идеалстрой» должна была завершить второй этап благоустройства Новолипецкого пляжа. Однако подрядчик не успел завезти новое детское игровое оборудование. Его поставка ожидается только 15 августа.
— К исполнителю контракта будут применены штрафные санкции, начиная с 1 июня, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Благоустройство новолипецкого пляжа началось в прошлом году, и велось в два этапа. Во время первого, стоимостью 24,4 миллиона рублей, были проложены дорожки — по ним можно пройти от раздевалок, установлены фонари и насыпан новый песок.
Второй этап обошелся бюджету в 10,6 миллиона рублей. За эти деньги установлены 13 скамеек, три раздевалки, питьевые фонтанчики и 12 урн, деревянная терраса. Обустроены велопарковка и спортивный комплекс, уложено новое резиновое покрытие, смонтирована спасательная вышка. Установлены биотуалеты.
— К исполнителю контракта будут применены штрафные санкции, начиная с 1 июня, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Благоустройство новолипецкого пляжа началось в прошлом году, и велось в два этапа. Во время первого, стоимостью 24,4 миллиона рублей, были проложены дорожки — по ним можно пройти от раздевалок, установлены фонари и насыпан новый песок.
Второй этап обошелся бюджету в 10,6 миллиона рублей. За эти деньги установлены 13 скамеек, три раздевалки, питьевые фонтанчики и 12 урн, деревянная терраса. Обустроены велопарковка и спортивный комплекс, уложено новое резиновое покрытие, смонтирована спасательная вышка. Установлены биотуалеты.
97