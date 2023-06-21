Общество

11 минут назад

Благоустройство новолипецкого пляжа завершено, однако подрядчика оштрафуют

97
#пляж
Благоустройство новолипецкого пляжа завершено, однако подрядчика оштрафуют

Он не успел во время смонтировать игровое оборудование.

По муниципальному контракту, 1 июня компания «Идеалстрой» должна была завершить второй этап благоустройства Новолипецкого пляжа. Однако подрядчик не успел завезти новое детское игровое оборудование. Его поставка ожидается только 15 августа.



— К исполнителю контракта будут применены штрафные санкции, начиная с 1 июня, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.



Благоустройство новолипецкого пляжа началось в прошлом году, и велось в два этапа. Во время первого, стоимостью 24,4 миллиона рублей, были проложены дорожки — по ним можно пройти от раздевалок, установлены фонари и насыпан новый песок.



Второй этап обошелся бюджету в 10,6 миллиона рублей. За эти деньги установлены 13 скамеек, три раздевалки, питьевые фонтанчики и 12 урн, деревянная терраса. Обустроены велопарковка и спортивный комплекс, уложено новое резиновое покрытие, смонтирована спасательная вышка. Установлены биотуалеты.










97
#пляж

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
7
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон
#алкоголь
Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон

6 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: в городе всё труднее найти работу с зарплатой в 100 тысяч рублей
#Сегодня в Липецке
24
Сегодня в Липецке: в городе всё труднее найти работу с зарплатой в 100 тысяч рублей

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: наказание за гибель студента, жуткая авария на Гагарина и зеленая вода
#вечЁрка #авария #ЖКХ
8
Липецкая вечЁрка: наказание за гибель студента, жуткая авария на Гагарина и зеленая вода

вчера, 20:23

Общество
В «Педе» абитуриентам предлагают программу с арабским языком, а в «Политехе» собираются готовить агр...
#вуз #абитуриенты
13
В «Педе» абитуриентам предлагают программу с арабским языком, а в «Политехе» собираются готовить агр...

вчера, 17:36

Общество
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком
#спецоперация #Украина
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком

вчера, 17:12

Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:09

Общество