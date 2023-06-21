Происшествия
30 минут назад
В селе Чернава водитель из Белоруссии устроил массовое ДТП: столкнулись восемь автомобилей
В столкновении восьми автомобилей никто не пострадал.
20 июня в 9:00 на 171-м километре дороги Орёл-Тамбов в селе в Чернава Измалковского района столкнулись сразу 8 автомобилей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 59-летний водитель «МАЗа» из Белоруссии нарушил скоростной режим и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили, и они столкнулись по цепочке.
В массовое ДТП попали «МАЗ», два автомобиля «ДАФ», три «ГАЗели», «Хёндай Акцент» и «Лада Приора».
Никто не пострадал.
Фото - vk.com/my_elets
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 59-летний водитель «МАЗа» из Белоруссии нарушил скоростной режим и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили, и они столкнулись по цепочке.
В массовое ДТП попали «МАЗ», два автомобиля «ДАФ», три «ГАЗели», «Хёндай Акцент» и «Лада Приора».
Никто не пострадал.
Фото - vk.com/my_elets
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