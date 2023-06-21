Происшествия

30 минут назад

В селе Чернава водитель из Белоруссии устроил массовое ДТП: столкнулись восемь автомобилей

2 587
#ДТП
3
В селе Чернава водитель из Белоруссии устроил массовое ДТП: столкнулись восемь автомобилей

В столкновении восьми автомобилей никто не пострадал.

20 июня в 9:00 на 171-м километре дороги Орёл-Тамбов в селе в Чернава Измалковского района столкнулись сразу 8 автомобилей.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 59-летний водитель «МАЗа» из Белоруссии нарушил скоростной режим и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили, и они столкнулись по цепочке.

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В массовое ДТП попали «МАЗ», два автомобиля «ДАФ», три «ГАЗели», «Хёндай Акцент» и «Лада Приора».

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Никто не пострадал.

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Фото -  vk.com/my_elets

2 587
#ДТП
3

Комментарии (2)

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