В селе Чернава водитель из Белоруссии устроил массовое ДТП: столкнулись восемь автомобилей

В столкновении восьми автомобилей никто не пострадал.

20 июня в 9:00 на 171-м километре дороги Орёл-Тамбов в селе в Чернава Измалковского района столкнулись сразу 8 автомобилей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 59-летний водитель «МАЗа» из Белоруссии нарушил скоростной режим и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора автомобили, и они столкнулись по цепочке.В массовое ДТП попали «МАЗ», два автомобиля «ДАФ», три «ГАЗели», «Хёндай Акцент» и «Лада Приора».Никто не пострадал.