Общество

сегодня, 15:03

Готов проект реконструкции фонтана на площади Петра, теперь мэрия ищет деньги на его реализацию

3 308
#фонтаны
2
Готов проект реконструкции фонтана на площади Петра, теперь мэрия ищет деньги на его реализацию
Подрядчик управления главного смотрителя города завершил проект реконструкции цветомузыкального фонтана на площади Петра Великого. Судя по информации сайта госзакупок, проект и предшествующее ему обследование фонтана обошлись городу в 1,152 миллиона рублей.

При обследовании фонтана, которое проводилось в прошлом году, эксперты ООО «Эксперт-Экспресс» пришли к выводу, что к дальнейшей эксплуатации пригодны строительные конструкции сооружения, а вот его облицовка и начинка требовали замены.

— Ремонт фонтана начнется, как только будет выделено финансирование, — так обтекаемо ответили на вопрос GOROD48 о начале реконструкции в мэрии со ссылкой на управление главного смотрителя города.

Цветомузыкальный фонтан на площади Петра Великого открыт в 2006 году, на тот момент он считался самым современным в городе. Уже несколько последних лет цветомузыкальное оборудование фонтана не работает.

Сейчас в Липецке шоу фонтанов можно увидеть только у Дворца спорта «Звездный» — получасовое зрелище проходит по вечерам с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.


3 308
#фонтаны
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Старый дед

5 минут назад
Осваиватели средств
ответить

Сторожила

25 минут назад
У "Звёздного" какой фонтан загубили...
ответить

Местный

37 минут назад
Эксперт - Экспресс, напоминает мрт-эксперт.
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
7
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

ОАО «РЖД» обязали навести порядок на остановке в Елецком районе
#железная дорога
1
ОАО «РЖД» обязали навести порядок на остановке в Елецком районе

сегодня, 14:59

Общество
Естественная убыль населения в Липецкой области уменьшилась почти на треть
#убыль населения
6
Естественная убыль населения в Липецкой области уменьшилась почти на треть

сегодня, 13:45

Общество
Транспорт по центру Липецка сегодня вечером поедет в режиме ожидания
#Свеча памяти #транспорт
11
Транспорт по центру Липецка сегодня вечером поедет в режиме ожидания

сегодня, 13:43

Общество
Летучая мышь забралась в квартиру на улице Стаханова
#животные #летучая мышь
8
Летучая мышь забралась в квартиру на улице Стаханова

сегодня, 12:23

Общество
24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области
#алкоголь #торговля #спиртное
13
24 июня сухой закон будет действовать по всей Липецкой области

сегодня, 10:36

Общество
Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон
#алкоголь
12
Вечером 23 июня в центре Липецка будет действовать сухой закон

сегодня, 10:11

Общество