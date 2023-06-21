Общество
сегодня, 15:03
Готов проект реконструкции фонтана на площади Петра, теперь мэрия ищет деньги на его реализацию
Подрядчик управления главного смотрителя города завершил проект реконструкции цветомузыкального фонтана на площади Петра Великого. Судя по информации сайта госзакупок, проект и предшествующее ему обследование фонтана обошлись городу в 1,152 миллиона рублей.
При обследовании фонтана, которое проводилось в прошлом году, эксперты ООО «Эксперт-Экспресс» пришли к выводу, что к дальнейшей эксплуатации пригодны строительные конструкции сооружения, а вот его облицовка и начинка требовали замены.
— Ремонт фонтана начнется, как только будет выделено финансирование, — так обтекаемо ответили на вопрос GOROD48 о начале реконструкции в мэрии со ссылкой на управление главного смотрителя города.
Цветомузыкальный фонтан на площади Петра Великого открыт в 2006 году, на тот момент он считался самым современным в городе. Уже несколько последних лет цветомузыкальное оборудование фонтана не работает.
Сейчас в Липецке шоу фонтанов можно увидеть только у Дворца спорта «Звездный» — получасовое зрелище проходит по вечерам с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.
При обследовании фонтана, которое проводилось в прошлом году, эксперты ООО «Эксперт-Экспресс» пришли к выводу, что к дальнейшей эксплуатации пригодны строительные конструкции сооружения, а вот его облицовка и начинка требовали замены.
— Ремонт фонтана начнется, как только будет выделено финансирование, — так обтекаемо ответили на вопрос GOROD48 о начале реконструкции в мэрии со ссылкой на управление главного смотрителя города.
Цветомузыкальный фонтан на площади Петра Великого открыт в 2006 году, на тот момент он считался самым современным в городе. Уже несколько последних лет цветомузыкальное оборудование фонтана не работает.
Сейчас в Липецке шоу фонтанов можно увидеть только у Дворца спорта «Звездный» — получасовое зрелище проходит по вечерам с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.
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