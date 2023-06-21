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ОАО «РЖД» обязали навести порядок на остановке в Елецком районе

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#железная дорога
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ОАО «РЖД» обязали навести порядок на остановке в Елецком районе

На двух платформах обнаружили выбоины, провалы и разрушения.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел иск Липецкого транспортного прокурора к ОАО «РЖД».

Транспортная прокуратура оказалась недовольна состоянием двух пассажирских платформ на остановке «200-й километр» в Елецком районе. Она потребовала от ОАО «РЖД» устранить неровности, разрушения покрытия, выбоины, провалы и разрушения краев габаритных плит, установить ограждения, препятствующие падению с платформы, и оборудовать лестницы с дублирующими пандусами для подъема на них инвалидов-колясочников.

Суд встал на строну прокуратуры, обязав ОАО «Российские железные дороги» в течение месяца установить урны для мусора, в течение полугода устранить неровности, разрушения покрытия, выбоины, провалы и разрушения краев габаритных плит на тех же пассажирских платформах, в течение года оборудовать пассажирские платформы лестницами для подъема на них с дублирующими пандусами для инвалидов колясочников.
1 527
#железная дорога
1

Комментарии (1)

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Такаярастакая

7 минут назад
В край обнаглели, билеты за бешеные деньги продают, школьникам скидки летней нет, если только в вонючем вагоне суток пять ехать, а страну в порядок привести не желают, Москва живет своей жизнью(
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