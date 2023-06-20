Автобус на улице Меркулова чуть не загорелся из-за попавшего на коллектор масла

Нештатная ситуация произошла вчера на улице Меркулова.

Вечером 19 июня на улице Меркулова между 22-м и 21-м микрорайонами в Липецке из автобуса №28 повалил густой дым.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, нештатная ситуация произошла из-за неисправности в двигателе.«Во время движения масло с трубки попало на выпускной коллектор, из-за чего произошло задымление. Водитель высадил пассажиров и самостоятельно залил коллектор с помощью огнетушителя и не допустил пожара. Никто из пассажиров не пострадал», — рассказали в мэрии.