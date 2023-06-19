14 минут назад
Попавшему под колеса «КамАЗа» подростку в областной детской больнице провели уникальную операцию
Травматолог-ортопед Илья Иванов в течение целого дня из обломков костей собирал в единое целое разбитый в ДТП таз покалеченного водителя мопеда.
— Состояние здоровья доставленного в клинику мальчика было крайне тяжелым. Он получил политравму, множественные ушибы и переломы, сотрясение мозга. В медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких подросток провел две недели, — сообщил GOROD48 главврач детской областной больницы Сергей Голобурдин.
Как только состояние ребенка стабилизировалось, ему потребовалась очень сложная операция по фиксации отломков костей таза — при существующей патологии невозможен нормальный уход за больным, его перемещение, проведение различных исследований из-за возможных повреждений внутренних органов и массивных внутренних кровотечений. Ранее операции по сборке костей таза проводили путем полостных операций, но в областной больнице решились на уникальную, еще не практиковавшуюся в клинике технологию чрескостного остеосинтеза, превращения нестабильного перелома в стабильный путем наложение на таз аппарата внешней фиксации костных отломков.
— Положительный результат этой процедуры во многом определяется профессионализмом врача. Операцию выполнил наш травматолог-ортопед Илья Иванов, уже накопивший опыт благодаря регулярному повышению своей квалификации на специальных курсах в федеральных медицинских центрах. К тому же больница в числе современного оборудования приобрела тубулярный аппарат внешней фиксации таза. Илья Иванов в ходе процедуры, которая длилась целый день, соединил кости таза стержнями, изготовленными из инертного металла, абсолютно безопасного для здоровья человека, выполнил репозицию костных фрагментов, смонтировал с помощью специальных шарниров и стальных трубок аппарат внешней фиксации и прочно его зафиксировал. Благодаря этому аппарату мы ушли от возможных проблем с ранними и поздними осложнениями здоровья мальчика, — рассказал Сергей Голобурдин.
Эта уникальная операция прошла успешно. Но подростку, который из отделения реанимации переведен в обычную палату, предстоит длительное лечение, включающее еще несколько хирургических вмешательств.
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