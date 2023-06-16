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В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики

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#УФСИН #наркотики
В липецкую колонию пытались перебросить телефоны и наркотики

По случаю с попыткой переброса марихуаны возбуждено уголовное дело.

В исправительную колонию №2 на улице Ковалёва пытались перебросить телефоны и наркотики.

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По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, при попытке переброса на охраняемую территорию были задержаны два человека: у одного при досмотре найдены четыре мобильных телефона, а у второго — сверток с веществом зелёного цвета. Экспертиза показала, что в свёртке находилась марихуана общей массой 7,1 грамма.

По случаю с телефонами проводится проверка, а по попытке перебросить марихуану возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
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#УФСИН #наркотики

Комментарии (1)

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Иван

13 минут назад
"При попытке перебросить", это какая была попытка, третья? Первые две чисто горизонтально?
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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