Общество

45 минут назад

Отец юной спортсменки судился с управлением физкультуры и спорта за присвоение спортивного разряда

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#дети #спорт
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Отец юной спортсменки судился с управлением физкультуры и спорта за присвоение спортивного разряда

Суд встал на сторону управления.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел иск отца юной спортсменки к управлению физической культуры и спорта Липецкой области. Мужчина пытался оспорить отказ в присвоении несовершеннолетней дочери спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по дзюдо.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, руководителем региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация дзюдо Липецкой области» было подписано представление в отношении 16-летней спортсменки о присвоении кандидата в мастера спорта по дзюдо.

«Областной комплексной спортивной школой олимпийского резерва» поданы документы в управление физической культуры и спорта Липецкой области, где была указана информация об ее участии в мероприятии «Всероссийская летняя открытая Гимназиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций юноши, девушки 14-17 лет». Но решением управления физической культуры и спорта Липецкой области от 23 декабря 2022 года подростку было отказано в присвоении спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по дзюдо.

Суд встал на сторону управления. Дело в том, что мероприятие с наименованием «VIII Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций юноши, девушки 14-17 лет» было отнесено к физкультурному мероприятию, а не к перечню спортивных мероприятий, а значит оно не соответствует требованиям и условиям выполнения по виду спорта дзюдо для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», утвержденным приказом Минспорта России.
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#дети #спорт
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Комментарии (2)

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Анатолий

13 минут назад
Да хоть бы и дали КМС, не обеднели бы, девчушка старается, а это прямо как руки отбили заниматься дзюдо.
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Викторм

33 минуты назад
А зачем тогда это мероприятие? И зачем в нем участвовать?
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
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