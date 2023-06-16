Отец юной спортсменки судился с управлением физкультуры и спорта за присвоение спортивного разряда

Суд встал на сторону управления.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел иск отца юной спортсменки к управлению физической культуры и спорта Липецкой области. Мужчина пытался оспорить отказ в присвоении несовершеннолетней дочери спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по дзюдо.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, руководителем региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация дзюдо Липецкой области» было подписано представление в отношении 16-летней спортсменки о присвоении кандидата в мастера спорта по дзюдо.



«Областной комплексной спортивной школой олимпийского резерва» поданы документы в управление физической культуры и спорта Липецкой области, где была указана информация об ее участии в мероприятии «Всероссийская летняя открытая Гимназиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций юноши, девушки 14-17 лет». Но решением управления физической культуры и спорта Липецкой области от 23 декабря 2022 года подростку было отказано в присвоении спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по дзюдо.



Суд встал на сторону управления. Дело в том, что мероприятие с наименованием «VIII Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся общеобразовательных организаций юноши, девушки 14-17 лет» было отнесено к физкультурному мероприятию, а не к перечню спортивных мероприятий, а значит оно не соответствует требованиям и условиям выполнения по виду спорта дзюдо для присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», утвержденным приказом Минспорта России.