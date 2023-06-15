Бизнес

30 минут назад

Липецкий хладокомбинат расширяет границы: «Вареньку» теперь знают от Калининграда до Урала

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Липецкий хладокомбинат расширяет границы: «Вареньку» теперь знают от Калининграда до Урала

Многим из нас доводилось испытать радость и даже некоторую гордость, когда на прилавках Москвы, Санкт-Петербурга или черноморских городов-курортов мы неожиданно встречали своё родное липецкое мороженое. Согласитесь, приятно получить привет с малой родины.

В этом году шанс увидеть любимую «Вареньку» во время командировки или туристической поездки вырос. Липецкий хладокомбинат снова расширил горизонты, организовав поставки в десятки регионов – от Калининградской области до Урала, от Ленинградской области до Чеченской республики. И везде продукция пользуется спросом.

А в Международный день защиты детей, по традиции, Липецкий хладокомбинат принял участие в организации незабываемого праздника не только в родном городе, но и во многих других городах России!



Детский праздник в ростовском Парке Горького стал ярким событием в жизни южного города-миллионника. Концерт на сцене под открытым небом, воздушные шары, подарки не могли оставить равнодушными детей и их родителей. Ещё большее впечатление произвело липецкое лакомство: в этот день ростовчане попробовали новинки от Липецкого хладокомбината, стали их ценителями и поклонниками.

1 июня в День защиты детей в городах своего присутствия Липецкий хладокомбинат организовал долгожданную презентацию мороженого для самых маленьких – детей от 3-х лет.

Этот продукт - особая гордость! Данное мороженое создавалось технологами с учетом рекомендаций педиатров. Даже вес порции тщательно рассчитан: 60 граммов без вреда для здоровья за один раз может съесть ребёнок. Мороженое содержит витамины и минералы, соответствующие рекомендациям технического регламента для детского питания.

В составе - пробиотики, полезные для стабильной работы кишечника: нормализуют микрофлору, помогают усваивать организмом кальций и железо! В результате получилось не просто мороженое, а вкусный и здоровый продукт из натуральных ингредиентов. И самое главное – дети от него в восторге! Теперь «Вареньку 3+» тоже можно купить в Липецке и ещё в десятках регионов нашей необъятной Родины.

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Липецкий хладокомбинат – один из наиболее узнаваемых брендов нашего региона. Он прославляет Липецкую область и её производство. Продукцию нашего хладокомбината любят и узнают повсеместно, в очередной раз убеждаясь, что липецкое – значит качественное.

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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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