На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

14 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 11 улиц.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 4 и дома частного сектора по улице Чапаева, а также частный сектор улиц Дарвина, Димитрова, Фрунзе, Кольцевой, Красной, Энергетической. Цистерна с водой подъедет к дому № 2 по улице Чапаева.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и помещениях №№ 28, 30, 32, 49, 49/2, 49/3, 51а, 51б, 51д, 53 ст.1, 53 ст. 2 по улице Октябрьской, №№ 2, 8 по улице Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Октябрьская, 49.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 29 по улице Катукова – машина с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



14 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 1а, 2, 3 в переулке Курако, с № 1 по № 4 в переулке Челюскинцев, № 9 в переулке Витебском, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина, № 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной, с № 1а по № 42 по улице Воровского (частный сектор). В эти часы также обесточат улицы И. Франко, Минина, переулок Данковский.



