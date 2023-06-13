Происшествия
46 минут назад
24-летний Георгий Лукашов получил два года условно за стрельбу в липецком автобусе
Его осудили за хулиганство.
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Левобережный районный суд вынес приговор 24-летнему Георгию Лукашову по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к потерпевшему и угрозой его применения к гражданам, на транспорте общего пользования, с применением предмета используемого в качестве оружия» .
Напомним, 17 апреля 2022 года около 15:52 в районе площади Мира Георгий Лукашов устроил стрельбу в салоне автобуса «Волгабас» маршрута № 40. До этого он выпивал прямо в салоне и нецензурно выражался. Несколько пассажиров сделали ему замечание, получив в ответ угрозы и оскорбления. Один из пассажиров попытался вывести хулигана из автобуса, после чего тот достал аэрозольное устройство самообороны «Пионер», снаряженное пиромеханическими малогабаритными аэрозольными баллончиками, и сделал несколько выстрелов. Стрельбу записала камера наблюдения.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали у него «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека. От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Лукашова приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
С потерпевшим Лукашов уже помирился и даже выплатил ему компенсацию за испорченную одежду.
Напомним, 17 апреля 2022 года около 15:52 в районе площади Мира Георгий Лукашов устроил стрельбу в салоне автобуса «Волгабас» маршрута № 40. До этого он выпивал прямо в салоне и нецензурно выражался. Несколько пассажиров сделали ему замечание, получив в ответ угрозы и оскорбления. Один из пассажиров попытался вывести хулигана из автобуса, после чего тот достал аэрозольное устройство самообороны «Пионер», снаряженное пиромеханическими малогабаритными аэрозольными баллончиками, и сделал несколько выстрелов. Стрельбу записала камера наблюдения.
Потерпевший в ходе конфликта получил повреждение шеи. Судмедэксперты диагностировали у него «поверхностную рану на границе затылочной области и задней поверхности шеи справа», при заживлении которой на этом месте осталась гиперпигментация. Травма была расценена как не причинившая вреда здоровью человека. От второго выстрела усмирявшему дебошира мужчине удалось уклониться. Также нападавший пытался ударить потерпевшего газовым пистолетом по голове.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Лукашова приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
С потерпевшим Лукашов уже помирился и даже выплатил ему компенсацию за испорченную одежду.