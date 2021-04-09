Происшествия

31 минуту назад

В Липецке водитель «Тойоты Ленд Крузер» едва не сбил отца четверых детей

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#авария #ДТП
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Предыстория неоднозначного ДТП — банальный соседский конфликт.

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В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором на улице Российской водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» допускает наезд на человека, 36-летнего отца четверых детей. Причём сторона пешехода считает, что сделано это было намерено. По версии второй стороны конфликта, мужчина сам шагнул под колёса машины.

Ролик снят в минувшую пятницу, 2 апреля. Теперь у многодетного мужчины вывихнут палец и побаливает поясница, но этот факт он никак не задокументировал.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление на водителя «Тойота Ленд Крузер» поступило в полицию, по данному факту проводится проверка, в том числе по линии ГИБДД.

Но в этой ситуации не всё так однозначно. Её предыстория — банальный соседский конфликт, который длится уже несколько лет. Соседи с улицы Российской в посёлке Матырский регулярно пишут друг на друга заявления по разным случаям. 

Например, жалуются на порчу имущества: на видео ниже мужчина отвешивает пинок машине брата соседа.

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В минувшую пятницу мужчина по имени Александр попытался выгнать машину из гаража, но обнаружил, что выезд перекрыт припаркованными соседскими машинами.

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В очередной раз завязалась ссора. Вступиться за Александра пришёл его брат — именно он едва и не оказался под колёсами дорогого внедорожника, пока Александр снимал всё происходящее на видео.

Соседи находят поводы для ссор один за другим. То одному мешает собака, лающая у калитки, то не поделят землю у дома для стоянок машин.

Сосед по имени Василий сообщил GOROD48, что никакого пешехода он специально не сбивал — он вообще никого не видел. Да и вообще большой вопрос: было ли ДТП, раз пострадавших в нём нет, машина тоже не повреждена.

- Эта история длится уже четыре года: то у меня крыша высокая, то окна выходят не туда, то вольер с собакой, то туалет мешают — я уже устал, - рассказал GOROD48 Василий. - Я, кстати, на соседа ни одного заявления в полицию не писал: хотя он перцовым баллончиком брызгал, травматическим оружием размахивал. Мне кажется, все эти ссоры и кляузы только от зависти. А я нормальный, адекватный человек.

Тем временем второй мужчина не опускает руки: снимает всё происходящее на видео и даже… завёл свой канал, целое реалити-шоу, посвященное конфликту с соседом. Но липчанин не «открыл велосипед». Есть такая известная компьютерная игра «Как достать соседа». Герою нужно находить предметы и использовать их, чтобы навредить соседу, главная цель — месть. Игра была выпущена в США ещё в 2003 году, а в 2020-м выпустили её осовремененную версию.
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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Петро

4 минуты назад
Это наглость
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Гость.

4 минуты назад
Вызвал ГИБДД и эвакуатор, хозяева бы сразу объявились.
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Гость.

14 минут назад
Мужечек чем сёмки вести давно бы вкапал старые покрышки и поставил шлагбаум перед своим гаражом. Покрышки есть к ним натянута лента. Да и кусок трубы наверняка есть, чтоб сделать шлагбаум. А так их не вылечишь ставить машину у чужого забора, выезда.
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поле чудес

18 минут назад
ааа, так они это, играются))))
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Ввася

22 минуты назад
Походу много свободного времени, в благое бы русло.
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