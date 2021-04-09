В Липецке водитель «Тойоты Ленд Крузер» едва не сбил отца четверых детей

Предыстория неоднозначного ДТП — банальный соседский конфликт.

Например, жалуются на порчу имущества: на видео ниже мужчина отвешивает пинок машине брата соседа.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



В минувшую пятницу мужчина по имени Александр попытался выгнать машину из гаража, но обнаружил, что выезд перекрыт припаркованными соседскими машинами.







Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



В очередной раз завязалась ссора. Вступиться за Александра пришёл его брат — именно он едва и не оказался под колёсами дорогого внедорожника, пока Александр снимал всё происходящее на видео.



В распоряжение редакции GOROD48 попало видео, на котором на улице Российской водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» допускает наезд на человека, 36-летнего отца четверых детей. Причём сторона пешехода считает, что сделано это было намерено. По версии второй стороны конфликта, мужчина сам шагнул под колёса машины.Ролик снят в минувшую пятницу, 2 апреля. Теперь у многодетного мужчины вывихнут палец и побаливает поясница, но этот факт он никак не задокументировал.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление на водителя «Тойота Ленд Крузер» поступило в полицию, по данному факту проводится проверка, в том числе по линии ГИБДД.Но в этой ситуации не всё так однозначно. Её предыстория — банальный соседский конфликт, который длится уже несколько лет. Соседи с улицы Российской в посёлке Матырский регулярно пишут друг на друга заявления по разным случаям.Соседи находят поводы для ссор один за другим. То одному мешает собака, лающая у калитки, то не поделят землю у дома для стоянок машин.Сосед по имени Василий сообщил GOROD48, что никакого пешехода он специально не сбивал — он вообще никого не видел. Да и вообще большой вопрос: было ли ДТП, раз пострадавших в нём нет, машина тоже не повреждена.- Эта история длится уже четыре года: то у меня крыша высокая, то окна выходят не туда, то вольер с собакой, то туалет мешают — я уже устал, - рассказал GOROD48 Василий. - Я, кстати, на соседа ни одного заявления в полицию не писал: хотя он перцовым баллончиком брызгал, травматическим оружием размахивал. Мне кажется, все эти ссоры и кляузы только от зависти. А я нормальный, адекватный человек.Тем временем второй мужчина не опускает руки: снимает всё происходящее на видео и даже… завёл свой канал, целое реалити-шоу, посвященное конфликту с соседом. Но липчанин не «открыл велосипед». Есть такая известная компьютерная игра «Как достать соседа». Герою нужно находить предметы и использовать их, чтобы навредить соседу, главная цель — месть. Игра была выпущена в США ещё в 2003 году, а в 2020-м выпустили её осовремененную версию.