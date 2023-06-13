Происшествия

27 минут назад

Анатолий Седых покончил с собой в одиночной камере

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#липецкий маньяк #липецкий душитель #липецкий Чикатилло
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Анатолий Седых покончил с собой в одиночной камере

Обстоятельства его смерти проверяет следственный комитет.

Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области назначена доследственная проверка по факту обнаружения в одиночной камере СИЗО-1 трупа 60-летнего Анатолия Седых, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. По предварительной версии, Анатолий Седых покончил жизнь самоубийством.

Напомним, тело Анатолия Седых сотрудники следственного изолятора нашли 11 июня.

С 2010 года Анатолий Седых, прозванный «Липецким душителем», отбывал пожизненный срок за изнасилования и убийства 12 женщин. Эти преступления он совершал в конце 90-х начале 2000-х годов. Задержали Седых в июне 2008 года.

Несколько изнасилований и убийств 13 лет назад следствию доказать не удалось. Однако работа по сбору доказательств продолжалась и недавно Анатолию Седых было предъявлено обвинение еще в двух преступлениях: изнасиловании и убийстве зимой 1999-200 годов 18-летней девушки, и убийстве 6 ноября 2002 года женщины.

Для следственных действий его привели в Липецк из колонии в Мордовии, где он отбывал пожизненный срок, и поместили в следственный изолятор.
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#липецкий маньяк #липецкий душитель #липецкий Чикатилло
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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