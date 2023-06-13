Происшествия
27 минут назад
Анатолий Седых покончил с собой в одиночной камере
Обстоятельства его смерти проверяет следственный комитет.
Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области назначена доследственная проверка по факту обнаружения в одиночной камере СИЗО-1 трупа 60-летнего Анатолия Седых, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. По предварительной версии, Анатолий Седых покончил жизнь самоубийством.
Напомним, тело Анатолия Седых сотрудники следственного изолятора нашли 11 июня.
С 2010 года Анатолий Седых, прозванный «Липецким душителем», отбывал пожизненный срок за изнасилования и убийства 12 женщин. Эти преступления он совершал в конце 90-х начале 2000-х годов. Задержали Седых в июне 2008 года.
Несколько изнасилований и убийств 13 лет назад следствию доказать не удалось. Однако работа по сбору доказательств продолжалась и недавно Анатолию Седых было предъявлено обвинение еще в двух преступлениях: изнасиловании и убийстве зимой 1999-200 годов 18-летней девушки, и убийстве 6 ноября 2002 года женщины.
Для следственных действий его привели в Липецк из колонии в Мордовии, где он отбывал пожизненный срок, и поместили в следственный изолятор.
Напомним, тело Анатолия Седых сотрудники следственного изолятора нашли 11 июня.
С 2010 года Анатолий Седых, прозванный «Липецким душителем», отбывал пожизненный срок за изнасилования и убийства 12 женщин. Эти преступления он совершал в конце 90-х начале 2000-х годов. Задержали Седых в июне 2008 года.
Несколько изнасилований и убийств 13 лет назад следствию доказать не удалось. Однако работа по сбору доказательств продолжалась и недавно Анатолию Седых было предъявлено обвинение еще в двух преступлениях: изнасиловании и убийстве зимой 1999-200 годов 18-летней девушки, и убийстве 6 ноября 2002 года женщины.
Для следственных действий его привели в Липецк из колонии в Мордовии, где он отбывал пожизненный срок, и поместили в следственный изолятор.