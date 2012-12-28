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Прозы нет: писатели не заявились на литературную премию имени Алексея Липецкого
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171
50 минут назад
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Прозы нет: писатели не заявились на литературную премию имени Алексея Липецкого

50 тысяч рублей поделят между победителями других номинаций.

Мэрия и горсовет Липецка определись с лауреатами городской литературной премии имени Алексея Липецкого. Конкурсная комиссия предложила отметить творчество авторов в трёх номинациях из четырёх: в номинации «За лучшую книгу прозы» не завился ни один из липецких писателей.

Комиссия предложила перераспределить невостребованные 50 тысяч рублей поровну между тремя другими конкурсантами. В равных долях бонус получат Олег Ерохин, победитель в номинации «За лучший поэтический сборник» за книгу «Гештальт», Алла Родионова, победитель в номинации «За лучшую детско-юношескую книгу» за «Пиратский квест» и Сергей Юров, победитель в номинации «За лучшее краеведческое издание, связанное с городом Липецком» за публикацию «Дворянство Липецкого уезда».

Премия имени Алексея Липецкого разыгрывается раз в два года автору или коллективу авторов за одно литературное произведение, изданное за последние пять лет (включая премиальный год).

В 2022 году с этой премией случился скандал, когда в жюри председательствовала вице-мэр Анна Шамаева. Не получившие славы Николай Калтыгин с его двухтомной антологией «Писатели Липецкого края» и Андрей Новиков со сборником «Случайное родство» обратились с жалобами в различные инстанции с требованием пересмотреть итоги голосования. Калтыгин и Новиков указали на ряд серьёзных процедурных нарушений в работе жюри, в которое тогда не включили ни одного профессионального писателя и ни одного депутата горсовета. Также выяснилось, что некоторые члены конкурсной комиссии даже не держали в руках, а не то что читали, работы лауреатов, а ее заседание прошло без должного кворума. В итоге конкурс провели заново.
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Комментарии (2)

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Буквоед
7 минут назад
Тот самый Новиков,исключенный за свое хамство из всех союзов!Тот самый Колтыгин,сменивший фамилию и примазавшийся к писателям.Два графомана с замашками непризнанных гениев!
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Садовод
30 минут назад
50 тысяч рублей «За лучшую книгу прозы» от нашего нищего бюджета Липецка - это круто!
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