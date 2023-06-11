Происшествия

18 минут назад

«Липецкий душитель» покончил с собой в СИЗО

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#липецкий маньяк #липецкий душитель #липецкий Чикатилло
«Липецкий душитель» покончил с собой в СИЗО

Анатолий Седых, приговоренный к пожизненному сроку за убийство и изнасилование 12 женщин, обвиненный в убийстве и изнасиловании еще двух девушек, покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе.

Как стало известно GOROD48, «липецкий Чикатило» Анатолий Седых, в 2010-м году осужденный к пожизненному сроку, покончил жизнь самоубийством в СИЗО Липецка. В наш город его доставили из колонии в Мордовии для следственных действий по обвинению в убийствах еще двух женщин.

Новые обвинения Анатолию Седых были выдвинуты СУ СК РФ по Липецкой области. По данным следствия, с декабря 1999 года до 12 января 2000 года Седых привез 18-летнюю девушку в лесополосу на территории Грязинского района, где изнасиловал ее и задушил. Вещи девушки он забрал с собой.

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Аналогичным образом 6 ноября 2002 года он расправился с другой своей жертвой. Ее тело спустя два дня было найдено на территории Фащёвского лесничества.

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Напомним, в 2010 году Анатолий Седых приговором Липецкого областного суда был признан виновным в убийствах 12 женщин, сопряженных с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, а также похищением вещей погибших, и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Однако, у следствия были основания полагать, что жертв «липецкого маньяка» больше. Собранных тогда доказательств оказалось недостаточным для установления его причастности к другим эпизодам особо тяжких преступлений.

«Кропотливая работа специально созданной в региональном СК России аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет позволила получить доказательства, уличающие Седых еще в двух убийствах женщин. Предварительное следствие по приостановленному уголовному делу было возобновлено.

Установить факт совершения преступления обвиняемым позволили обнаруженные и зафиксированные в ходе осмотра мест происшествия биологические следы преступника. При проведении судебной молекулярно – генетической экспертизы колготок одной из убитых женщин, выделены биологические следы, генетический профиль которых совпал с находившимся в базе. А вещи второй женщины, были обнаружены у сожительницы Седых, которая сообщила о них как о подарках», — сообщает пресс-служба областного управления СК.

В 2016 году появилось сообщение, что Анатолий Седых покончил с собой в свердловской колонии, но вскоре эта информация была опровергнута.
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#липецкий маньяк #липецкий душитель #липецкий Чикатилло

Комментарии (3)

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Непонятно

1 минуту назад
когда покончил с собой ,толи в 2010 ,толи в 2016 году ?
ответить

...

9 минут назад
Это который работал водителем в управлении культуры?
ответить

Спасибо

11 минут назад
За хорошую новость.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
135
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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