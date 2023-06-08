Общество

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Для диких животных разложили брикеты с вакциной от бешенства

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#животные #бешенство
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Для диких животных разложили брикеты с вакциной от бешенства

Антирабическую вакцину разложили в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях.

В Липецкой области провели пероральную иммунизацию от бешенства диких плотоядных животных. Антирабическую вакцину разложили в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях.

Брикеты с вакциной раскладывали сотрудники управления по охране объектов животного и водных биологических ресурсов, ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», станций по борьбе с болезнями животных.

«Меры по оральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства», — отмечают в управлении по охране, использованию объектов животного и водных биологических ресурсов Липецкой области.

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Вакцину-приманку раскладывают вручную. Она безвредна и представляет собой брикет из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина, которые привлекают внимание животных, а внутри находится капсула с вакциной. Съедая брикет, животное прокалывает зубами капсулу, и вирус попадает внутрь с необходимой дозой препарата для иммунизации организма против бешенства. После поедания брикетов у животных формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.

Фото - vk.com/ohotnadzor48

202
#животные #бешенство
4

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