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В Липецке начали ремонтировать еще один мост?

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#мост #ремонт #энергетики
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В Липецке начали ремонтировать еще один мост?
Часть мостика через реку Липовку на перекрестке улиц Первомайской и Скорохода ограждена красной сеткой, рядом разобранное покрытие пешеходной дорожки. В мае председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал GOROD48 о программе ремонта мостов, в том числе и мостика на улице Первомайской. Но капитальный ремонт последнего собирались начать только в следующем году. Неужели работа началась досрочно? В мэрии разочаровали — нет, у моста ремонтирует свои сети «Липецкэнерго».







— На улице Скороходова производился ремонт кабельной линии 6 кВ. Ремонт позволит обеспечить стабильную работу данного участка линии электропередачи и надежность электроснабжения потребителей. Для безопасности жителей города место раскопки защищено ограждениями, целостность которых контролировалась. Баннеры на время проведения аварийно-восстановительных работ не требуются, — рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Восстановить пешеходную зону энергетики обещают до 13 июня. Накануне, 6 июня, рабочие уже начали укладывали плитку.
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#мост #ремонт #энергетики
3

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