Сегодня в Липецке: чемпионат по кулинарии, день Пушкина и что нужно знать о репетиторах

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Лето тёплое, но не жаркое

6-й день лета принесёт довольно умеренную температуру от 20 до 22 градусов. В Липецке будет переменная облачность, а вот осадки вновь не ожидаются.







Зоопарк оставят без воды

Плановые отключения холодной воды сегодня произойдут на шести улицах города. С 10:00 до 20:00 расстанутся с комфортом на улице Кривенкова, 9; К.Маркса, 2, 5, 5а, 7, 25, 25а, 27, 27/1, 27 ст.2, 27 ст.1, 27а, 30, 31/2, 31, 31/1, 31 ст.1; Первомайской, 2; Шуминского, 19 и на площади Революции, 9, 10.

В это же время перестанет течь вода на улице К.Маркса, владение 9. По этому адресу расположен липецкий зоопарк.







Отключение света

В связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 сегодня обесточат улицы И.Франко; Лавочкина; Минина; Пожарского; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 3, 11, 12, 13; Ушинского, 2, 12, 14, 16, 18, 22; переулки Витебский, 9; Данковский; Курако, 1, 1а, 2, 3; Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.







Пробки

Доехать утром вовремя у нас удается либо счастливым, либо умным. Последние перед выездом не забывают изучить дорожную обстановку на «Яндекс-пробках» или в похожих приложениях, выбирают оптимальный маршрут без заторов на пути и едут с ветерком. И вам советуем поступать так же!

«Гастро Мастер 20023» (12+)

Сегодня в Липецке пройдёт чемпионат по кулинарии. В 10:00 участники и зрители соберутся в Липецком колледже индустрии сервиса (ул. Студенческий городок, 2) и проведут турнир «Гастро Мастер 20023».







Участвовать будут повара из липецких ресторанов, студенты профильных образовательных учреждений. Повара и кулинары будет бороться за звание лучших по профессии, а кроме того специальные гости проведут мастер-классы для участников чемпионата. Этими гостями будут, например, президент ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья Дмитрий Выродов из Воронежа, бренд-шеф Илья Русских из Нижнего Новгорода и другие.

Цветы Пушкину (6+)

6 июня - день рождения «солнца русской поэзии». Исполняется уже 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Один из самых оригинальных праздников устроят в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 10:00 здесь возложат цветы к памятнику Пушкину, который установлен через дорогу.







А затем в самом центре состоится концерт. Ансамбль народной песни «Зорюшка» липецкой детской школы искусств им. М.Глинки подарит гостям русские народные песни и музыкальные зарисовки на стихи поэта, который славился ещё и как собиратель фольклора. Сказки Пушкина будут читать с элементами театрализации. А завершит всё свободный микрофон – любой желающий сможет продекламировать стихи любимого поэта.

Сказочный квест на площади

А в 11:00 ещё одно мероприятие, посвященное поэту, начнется на площади перед ДК «Матырский) (ул. Энергостроителей, 5а). Пушкинский день России отметят игрой-квестом «По страницам сказок».







На мероприятие приглашают юных почитателей дарования поэта. Если вы внимательно читали сказки Пушкина, то сможете выиграть призы.

Где ждать благоустройства

Парк Свободный Сокол, пляж района ЛТЗ, около десятка пешеходных зон и несколько скверов стали победителями Всероссийского online голосования по выбору территорий для благоустройства. За них проголосовало больше всего липчан, теперь эти объекты будут приведены в порядок в первую очередь.







Голосование проходило с 15 апреля по 31 мая на странице za.gorodsreda.ru и на Госуслугах. Свои пожелания высказывали жители разных населённых пунктов. Так, жители Ельца проголосовали за игровую зону «Четыре сезона», площадь в районе ДК «Железнодорожников». Лебедянцы высказались за продолжение благоустройства Базарной площади и преображение Городского парка. В Грязях, Усмани и Задонске – за преображение скверов, в Чаплыгине – пешеходной зоны и парка. Данковчане высказались за третий этап благоустройства парка Пионеров-героев и создание многофункциональной спортивной площадки.

Всего в Липецкой области победителями признали 35 объектов и общественных пространств. В целом по России число участников голосования превысило 14 миллионов человек.

В правительстве Липецкой области отчитались, что в 2023 году 2023 году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в регионе преобразятся 115 территорий, 33 из которых выбрали жители региона в рамках Всероссийского голосования в прошлом году.

Как сделать отдых детей безопасным?

Этой теме сегодня в 14:00 на базе Центра «СемьЯ» будет посвящено родительское собрание.

Приходить на него, чтобы потом сдерживать зевоту под сонное бормотание педагогов не нужно. Собрание пройдёт в режиме оn-line: вы можете следить за ним даже на работе и прибавлять звук, когда речь пойдёт о чём-то, на ваш взгляд, действительно важном.







В летний период у детей много свободы, встреч, общения. Всё это нужно держать под незримым, но неусыпным контролем. Педагоги и психологи расскажет, что делать, если поведение ребёнка изменилось и как не упустить момент помощи подростку в кризисной ситуации. Выступят психолог, врач-психиатр, специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сотрудник МЧС напомнит о правилах безопасности.

Зарегистрироваться можно по ссылке по адресу https://forms.gle/7mzn2uboboQRoqos6 . В конце формы регистрации появится ссылка на трансляцию.

России нужны репетиторы

В России резко вырос спрос на услуги репетиторов: по данным «Авито» - за год на 73 процента, а количество объявлений увеличилось на 64%.

Школьники старших классов ринулись учить русскую литературу: спрос вырос на 192% (!) по сравнению с весной 2022 года. На втором и третьем местах — география (+109%) и русский язык (+103%). Среди популярных предметов также информатика (+87%), обществознание (+87%) и математика (+68%).







- Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране остаётся стабильной год к году. Этой весной она составила около 500 рублей в час. Конечная стоимость занятий зависит от предмета и репетитора. Например, в этом году выше всего средние цены на занятия по обществознанию — 600 рублей, — отметил Игорь Санников, руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито Услугах».

Судя по количеству объявлений, за год число репетиторов в России выросло на 21%.

С марта по май этого года в России вырос спрос на услуги репетиторов по изучению иностранных языков — на 46%. Объявлений от специалистов в этой категории за то же время стало на 40% больше. Заметнее всего вырос спрос на репетиторов по изучению корейского (+162%), арабского (+89%) и китайского (+86%) языков.

Дорогие липчане. Во вторник у многих из нас на первом месте находится работа, в которую мы уходим с головой. Но надо иногда выныривать. И, как свежего воздуха глоток, впитывать новости. Липчанам сделать это не трудно. Всё самое интересное, любопытное и полезное собрано в одном месте – на GOROD48. Не забывайте несколько раз в течение дня заходить на сайт и интересоваться событиями вокруг. Ждём вас снова и снова.