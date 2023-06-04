Общество

сегодня, 15:07

В Липецке отключат холодную воду почти на полутора десятке улиц

3 843
#отключение воды
1
В Липецке отключат холодную воду почти на полутора десятке улиц

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 5 июня столкнутся жители четырех районов города – причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 по улице Стаханова, №№ 19, 23 по улице Катукова, №№ 1, 1 к.1, 1 к.2, 2, 4, 6 в Учебном переулке. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Теперика, 2.

С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Рябиновой. Воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Подсобное хозяйство, Винницкой, Харьковской, М. Рыбалко. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Подсобное хозяйство, 15.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 11, 14, 15 по улице Лутова – цистерна с водой подъедет к дому № 14.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.

5 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, на участке с №1 по № 39а по улице Пришкольной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22 по улице Таежной, №№ 24а, 33 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной, №№ 7, 9 по проезду Кувшинова, №№ 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 по улице Московской. В эти часы также обесточат переулок Данковский, улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую.
3 843
#отключение воды
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поясняющая Бригада

4 минуты назад
Елена, это перечень отключений на завтра. Отключения на сегодня смотрите вчера.
ответить

Елена

36 минут назад
На улице Ударников с утра нет воды, а перечне эта улица не указана.
ответить

омсквич

39 минут назад
Тришкин кафтан
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
68
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
15
Итоги недели: цены

сегодня, 11:14

Общество
Нарушенное непогодой электроснабжение в Липецкой области восстанавливают 17 бригад
#Электроснабжение #авария #непогода
6
Нарушенное непогодой электроснабжение в Липецкой области восстанавливают 17 бригад

вчера, 20:38

Общество
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
#Отключения воды
1
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду

вчера, 20:33

Общество
С 1 сентября изменится порядок обслуживания газового оборудования – что нужно знать
#Газ
50
С 1 сентября изменится порядок обслуживания газового оборудования – что нужно знать

вчера, 16:26

Общество
Если остался без работы – центр занятости как место поддержки
#Берзаботные
24
Если остался без работы – центр занятости как место поддержки

вчера, 15:08

Общество
Знаете ли вы, что находка в 70 километрах от Липецка уничтожила миф о пещерном человеке?
#а знаете ли вы #краеведение
18
Знаете ли вы, что находка в 70 километрах от Липецка уничтожила миф о пещерном человеке?

вчера, 09:05

Общество