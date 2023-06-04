В Липецке отключат холодную воду почти на полутора десятке улиц

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 5 июня столкнутся жители четырех районов города – причиной отключений станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 по улице Стаханова, №№ 19, 23 по улице Катукова, №№ 1, 1 к.1, 1 к.2, 2, 4, 6 в Учебном переулке. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Теперика, 2.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора улицы Рябиновой. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Подсобное хозяйство, Винницкой, Харьковской, М. Рыбалко. Машина с водой для питья будет находиться по адресу: улица Подсобное хозяйство, 15.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 11, 14, 15 по улице Лутова – цистерна с водой подъедет к дому № 14.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



5 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 9 в Витебском переулке, №№ 15, 44а, 66а, 68а по улице Полетаева, №№ 3, 11, 12, 13 по улице Тюленина, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, на участке с №1 по № 39а по улице Пришкольной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22 по улице Таежной, №№ 24а, 33 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной, №№ 7, 9 по проезду Кувшинова, №№ 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139 по улице Московской. В эти часы также обесточат переулок Данковский, улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую.