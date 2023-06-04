Антициклон диктует погоду: в Липецкой области прохладно и сухо

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 июня - 12-14 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы, 7 июня – 16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.



День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.