Погода в Липецке

27 минут назад

Антициклон диктует погоду: в Липецкой области прохладно и сухо

154
#погода
Антициклон диктует погоду: в Липецкой области прохладно и сухо

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 июня - 12-14 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы, 7 июня – 16 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +4 до +9 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем она составит от +19 до +21 градусов.

День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.
154
#погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
68
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Завтра днем в Липецкой области прекратятся дожди и похолодает
#Погода
5
Завтра днем в Липецкой области прекратятся дожди и похолодает

вчера, 17:00

Погода в Липецке
На Липецк надвигается гроза
#Гроза #ненастье #ветер
19
На Липецк надвигается гроза

вчера, 13:09

Погода в Липецке
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
#дожди
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди

02.06.2023 17:11

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра сухо и до +28
#жара
В Липецкой области завтра сухо и до +28

01.06.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратятся дожди
#дожди
4
В Липецкой области прекратятся дожди

31.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +25
#дожди
2
В Липецкой области небольшие дожди и до +25

30.05.2023 17:00

Погода в Липецке