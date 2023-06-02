Происшествия

сегодня, 15:29

В отношении бывшего координатора штаба Навального Ильи Данилова возбуждено уголовное дело

5 1558
#экстремизм
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В отношении бывшего координатора штаба Навального Ильи Данилова возбуждено уголовное дело

Липчанин Илья Данилов ещё в 2021 году покинул Россию.

В отношении бывшего координатора «Штаба Навального»* в Липецке Ильи Данилова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). 

Илья Данилов возглавлял ячейку «Штаба Навального»* в Липецке с 2017 по 2021 годы. В 2021 году он покинул Россию и, по последним данным, сейчас находится в Грузии.

Санкция части 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы. 

* «Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями и запрещены, Алексей Навальный внесен в список иноагентов, экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
5 1558
#экстремизм
4

Комментарии (5)

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Патриот

53 минуты назад
Наконец то!!!!
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А кому это было выгодно?

57 минут назад
Дадут скрыться а потом заводят уголовные дела.
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Ветеран

сегодня, 15:50
Как всегда наши органы задним умом крепки.
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ГОСТЬ53

сегодня, 15:42
А вот надо было тогда и сажать. Не ждать
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Патриот

сегодня, 15:34
Закон обратной силы не имеет
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