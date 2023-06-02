В отношении бывшего координатора штаба Навального Ильи Данилова возбуждено уголовное дело

Липчанин Илья Данилов ещё в 2021 году покинул Россию.

В отношении бывшего координатора «Штаба Навального»* в Липецке Ильи Данилова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).



Илья Данилов возглавлял ячейку «Штаба Навального»* в Липецке с 2017 по 2021 годы. В 2021 году он покинул Россию и, по последним данным, сейчас находится в Грузии.



Санкция части 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы.



* «Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями и запрещены, Алексей Навальный внесен в список иноагентов, экстремистов и террористов Росфинмониторинга.