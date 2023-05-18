Общество

сегодня, 12:41

«Светящийся легкий куб» — таким увидят липчане театр Толстого уже в сентябре

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#театр #ремонт
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В конце апреля театр драмы имени Льва Толстого закрылся на четырехмесячный ремонт. Судя по словам исполняющего обязанности директора театра Валерия Русина, в сентябре липчане увидят здание ЛГАТД именно таким, каким его задумывал в конце 60-х годов прошлого века архитектор Марк Бубнов.

— Сейчас здание театра напоминает мне ритуальное агентство. А архитектор Марк Бубнов задумывал его светлым и легким, — говорит встретивший нас в заполненном рабочими театре Валерий Русин.

Например, лестницы у левого фасада здания и в нижнем фойе задумывались Бубновым как единое целое. Первоначально лестницы разделяло лишь тонкое стекло — проходящие по уличным ступеням горожане видели, как по лестнице в здании поднимаются и спускаются нарядно одетые зрители. А сейчас вместо окон — глухая стена.

Эта стена, как и километры штор на огромных окнах фасада появились во времена легендарного художественного руководителя и главного режиссёра театра Владимира Пахомова. Он не хотел, чтобы уличная суета отвлекала зрителей от атмосферы театра.

— Наша задача сделать так, чтобы это пространство превратилось в светящийся, очень прозрачный, легкий куб. Прохожим должно сразу стать интересно, что там внутри? — объясняет идею ремонта Валерий Русин.

Глухую стену у лестницы разберут и вернут окна в пол. Километры штор будут убраны, а непрозрачный пластик в окнах фасада заменит стекло.

Ремонт затронет не только фасад здания, но и его крышу, фойе первого и второго этажей (пространство станет более воздушным и светлым). За счет звукоизоляции малой сцены, появится возможность одновременных спектаклей на ней и большой сцене.

Изменится и большая сцена. На ней после ремонта возникнет третье сценическое пространство.

— Здесь будут телескопические трибуны примерно на 200 зрителей, — показывает Владимир Русин уставленное строительными лесами пространство в глубине большой сцены. — Эти трибуны можно будет поставить на круг-кольцо, вращающееся следом за сценами спектаклей.



После ремонта в фойе второго этажа появится малое концертное пространство. В фойе установят рояль, а приглашенные музыканты, будут играть перед спектаклями и в антрактах. Ожидается, что их репертуар составит музыка, дополняющая постановки.

Памятник Льву Толстому, который сейчас стоит в нише у центрального входа и не всегда заметен, перенесут в более выигрышное место.



Фасад здания, к счастью, никакая плитка не обезобразит. От идеи сделать фасад вентилируемым в театре отказались. На стенах смонтируют подсветку. И театр будет переливаться разноцветными огнями.

Ремонт должен закончиться в начале осени. Но он только часть больших преобразований. Владимир Русин пообещал, что в следующем году изменится и зрительный зал: в нем обновят кресла, потолки, стены и планшет сцены.
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#театр #ремонт
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Комментарии (7)

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Патриот

20 минут назад
Кудрявый блогер будет доволен...)
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Ежик

33 минуты назад
А асфальт вокруг театра будет проваливатся?
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Камушек

33 минуты назад
Круто! Будем ждать открытия обновленного театра
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неоднозначник

34 минуты назад
так ли важны в театре внешние формы здания или на первом месте внутреннее содержание спектаклей ?
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*

35 минут назад
подсветка RGB явно лишнее. или по крайней мере сделать просто белую подсветку фасадов.
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Максим Петрович

сегодня, 13:07
Нокнецто до культуры руки доходят!
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отец Аленки

сегодня, 12:58
Мне одному кажется - что памятник Толстому похож на Воронежскую Аленку ? Это ее отец ?
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