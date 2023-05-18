«Светящийся легкий куб» — таким увидят липчане театр Толстого уже в сентябре

В конце апреля театр драмы имени Льва Толстого закрылся на четырехмесячный ремонт. Судя по словам исполняющего обязанности директора театра Валерия Русина, в сентябре липчане увидят здание ЛГАТД именно таким, каким его задумывал в конце 60-х годов прошлого века архитектор Марк Бубнов.





— Сейчас здание театра напоминает мне ритуальное агентство. А архитектор Марк Бубнов задумывал его светлым и легким, — говорит встретивший нас в заполненном рабочими театре Валерий Русин.Например, лестницы у левого фасада здания и в нижнем фойе задумывались Бубновым как единое целое. Первоначально лестницы разделяло лишь тонкое стекло — проходящие по уличным ступеням горожане видели, как по лестнице в здании поднимаются и спускаются нарядно одетые зрители. А сейчас вместо окон — глухая стена.Эта стена, как и километры штор на огромных окнах фасада появились во времена легендарного художественного руководителя и главного режиссёра театра Владимира Пахомова. Он не хотел, чтобы уличная суета отвлекала зрителей от атмосферы театра.— Наша задача сделать так, чтобы это пространство превратилось в светящийся, очень прозрачный, легкий куб. Прохожим должно сразу стать интересно, что там внутри? — объясняет идею ремонта Валерий Русин.Глухую стену у лестницы разберут и вернут окна в пол. Километры штор будут убраны, а непрозрачный пластик в окнах фасада заменит стекло.Ремонт затронет не только фасад здания, но и его крышу, фойе первого и второго этажей (пространство станет более воздушным и светлым). За счет звукоизоляции малой сцены, появится возможность одновременных спектаклей на ней и большой сцене.Изменится и большая сцена. На ней после ремонта возникнет третье сценическое пространство.— Здесь будут телескопические трибуны примерно на 200 зрителей, — показывает Владимир Русин уставленное строительными лесами пространство в глубине большой сцены. — Эти трибуны можно будет поставить на круг-кольцо, вращающееся следом за сценами спектаклей.После ремонта в фойе второго этажа появится малое концертное пространство. В фойе установят рояль, а приглашенные музыканты, будут играть перед спектаклями и в антрактах. Ожидается, что их репертуар составит музыка, дополняющая постановки.Памятник Льву Толстому, который сейчас стоит в нише у центрального входа и не всегда заметен, перенесут в более выигрышное место.Фасад здания, к счастью, никакая плитка не обезобразит. От идеи сделать фасад вентилируемым в театре отказались. На стенах смонтируют подсветку. И театр будет переливаться разноцветными огнями.Ремонт должен закончиться в начале осени. Но он только часть больших преобразований. Владимир Русин пообещал, что в следующем году изменится и зрительный зал: в нем обновят кресла, потолки, стены и планшет сцены.