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Липецкая вечЁрка: гибель полицейского, новые рельсы на трамвайных путях и прогнозы синоптиков на лето
Сегодня, 30 мая, стало известно о гибели начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова, строители начали укладывать в Липецке новые трамвайные пути, и синоптики рассказали, каким будет лето.
А сегодня утром на улице Юбилейной умер 52-летний мужчина. Упавшего замертво липчанина, заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь и полицию, но было уже поздно.
— Показатель здоровья людей. Подняли пенсионный возраст?! — уверен Наблюдатель.
— Жаль, что так много умирают мужчин, — написал Дикий ужас.
Скандал, который поднялся вокруг фирмы «Группа Мовиста», не должен отразиться на работах по трамвайной концессии, считают в мэрии. На улице Краснозаводской уже начали укладывают новые трамвайные пути.
Напомним, по концессионному соглашению с областью и городом, «Группа Мовиста» за 14,5 миллиарда рублей до 1 декабря 2025 года должна обновить трамвайную сеть Липецка. Подобный проект «Группа Мовиста» реализует в Ярославле, где на днях гендиректора компании Александра Советникова арестовали по обвинению в даче взятки. По версии следствия, он заносил в ярославскую мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте».
— Пожелаю и нашим силовикам не отставать от ярославских коллег, — тут же отметился Доброжелатель.
И еще о транспорте. В ближайший понедельник министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов вручит водителям МУП «Липецкпассажиртранс» ключи от 46 автобусов газомоторных «ЛиАзов».
Эти автобусы приехали в Липецк еще в апреле, но из-за долгого оформления документов, торжественное мероприятие отсрочили. Автобусы город получил по федеральному проекту «Чистый воздух».
Синоптики сегодня рассказали о том, каким будет лето. Никаких сюрпризов — погода ожидается в пределах климатической нормы. Зато сентябрь прогнозируется теплее обычного.
Климатическое лето, кстати, наступило еще в середине мая. Вода в реке Воронеж прогрелась до +20 градусов. Так что осталось только дождаться официального открытия купального сезона.
А завтра днем в Липецке потеплеет до +24 градусов, существенных осадков не ожидается.
Электорат