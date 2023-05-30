Общество

49 минут назад

Липецкая вечЁрка: гибель полицейского, новые рельсы на трамвайных путях и прогнозы синоптиков на лето

1 591
#вечЁрка #самоубийство #трамвай #погода
Липецкая вечЁрка: гибель полицейского, новые рельсы на трамвайных путях и прогнозы синоптиков на лето

Сегодня, 30 мая, стало известно о гибели начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова, строители начали укладывать в Липецке новые трамвайные пути, и синоптики рассказали, каким будет лето.

В Ельце обнаружили тело начальника тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова.Telegram-канал BAZA сообщил, что он умер от огнестрельного ранения, но предсмертной записки найдено не было. Источник GOROD48 рассказал, что в день трагедии Александр был у родителей. Сказав, что плохо себя чувствует, отошел в одну из комнат, откуда прозвучал выстрел.

А сегодня утром на улице Юбилейной умер 52-летний мужчина. Упавшего замертво липчанина, заметили  прохожие. Они вызвали скорую помощь и полицию, но было уже поздно.  

— Показатель здоровья людей. Подняли пенсионный возраст?! — уверен Наблюдатель.

— Жаль, что так много умирают мужчин, — написал Дикий ужас.

Скандал, который поднялся вокруг фирмы «Группа Мовиста», не должен отразиться на работах по трамвайной концессии, считают в мэрии. На улице Краснозаводской уже начали  укладывают новые трамвайные пути.

Напомним, по концессионному соглашению с областью и городом, «Группа Мовиста» за 14,5 миллиарда рублей до 1 декабря 2025 года должна обновить трамвайную сеть Липецка. Подобный проект «Группа Мовиста» реализует в Ярославле, где на днях гендиректора компании Александра Советникова арестовали по обвинению в даче взятки. По версии следствия, он заносил в ярославскую мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте».

— Пожелаю и нашим силовикам не отставать от ярославских коллег, — тут же отметился Доброжелатель.

И еще о транспорте. В ближайший понедельник министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов  вручит водителям МУП «Липецкпассажиртранс» ключи от 46 автобусов газомоторных «ЛиАзов».

Эти автобусы приехали в Липецк еще в апреле, но из-за долгого оформления документов, торжественное мероприятие отсрочили. Автобусы город получил по федеральному проекту «Чистый воздух».

Синоптики сегодня рассказали о том, каким будет лето. Никаких сюрпризов — погода ожидается в пределах климатической нормы. Зато сентябрь прогнозируется теплее обычного.

Климатическое лето, кстати, наступило еще в середине мая. Вода в реке Воронеж прогрелась до +20 градусов. Так что осталось только дождаться официального открытия купального сезона.

А завтра днем в Липецке потеплеет до +24 градусов, существенных осадков не ожидается.
1 591
#вечЁрка #самоубийство #трамвай #погода

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

45 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Почти на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
Почти на двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:46

Общество
Большой дорожный ремонт начался на улице Семашко
#дорожные работы
5
Большой дорожный ремонт начался на улице Семашко

сегодня, 17:18

Общество
Федерацию профсоюзов области возглавила Лариса Кудаева
#профсоюзы
25
Федерацию профсоюзов области возглавила Лариса Кудаева

сегодня, 16:50

Общество
«Это не провал. Это наша плановая раскопка»
#раскопка
15
«Это не провал. Это наша плановая раскопка»

сегодня, 16:39

Общество
Ключи от 46 новых автобусов водителям МУП «Липецкпассажиртранс» вручит министр
#экология #транспорт
5
Ключи от 46 новых автобусов водителям МУП «Липецкпассажиртранс» вручит министр

сегодня, 16:33

Общество
Госжилинспекция отстояла платежку мечты
#платежка #перерасчет. суд #Госжилинспекция
5
Госжилинспекция отстояла платежку мечты

сегодня, 16:00

Общество