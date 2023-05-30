Общество
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Ключи от 46 новых автобусов водителям МУП «Липецкпассажиртранс» вручит министр
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В понедельник, 5 июня, в Липецк приедет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Начальник отдела охраны окружающей среды мэрии Татьяна Протасова сообщила постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета о скором визите в Липецк министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. 5 июня он вручит водителям МУП «Липецкпассажиртранс» ключи от новых автобусов.
46 газомоторных «ЛиАЗов» ждали водителей с апреля. Именно тогда по федеральному проекту «Чистый воздух» Липецк поступила партия автобусов, 650 миллионов рублей за которые мэрия заплатила еще в начале года.
Помимо новости о визите министра, Татьяна Протасова рассказала депутатам о том, как была исполнена в прошлом году муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Липецке».
В 2022 году на все экологические мероприятия Липецк получил 696 млн рублей, 99,9% которых были освоены. Самый крупное из них помимо приобретения 25 газомоторных «Волгабасов» на 498,2 млн рублей — разработка документации реконструкции МУП «Липецкая станция аэрации» (эти документы вот-вот передадут концессионеру, «Росводоканалу»), обошедшиеся в 51 миллион. Бюджетные средства мэрия тратила на реабилитацию и благоустройство водных объектов (201,9 тыс рублей), оценку воздействия на водные биологические ресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству при ремонте Октябрьского моста (150 тыс. рублей), исследование особенностей шести городских прудов силами ООО «Ямал-Экология» (43,5 тыс. рублей), на сбор, хранение, утилизацию ртутьсодержащих ламп, использованных в администрации Липецка и ее структурных подразделениях (668,2 тысячи рублей), бурение наблюдательных скважин на территории полигона «Венера» (2,5 млн рублей), рекультивацию полигона строительных и промышленных отходов «Орлиный лог» (800 тыс. рублей), создание площадок накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров и бункеров (1,2 млн рублей), поддержку двух особо охраняемых природных территорий местного значения «Дуб у школы №47» и «Бархат амурский у Евдокиевской церкви» (50 тыс. рублей), содержание и восстановление зеленого фонда города (121,7 тыс. рублей), экологические просветительские акции.
В этом году на муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Липецке» выделят значительно больше денег — 991,9 млн рублей.
После выступления Татьяны Протасовой депутат Светлана Тюнина спросила, как так вышло, что на реабилитацию всех муниципальных прудов выделено 200 тысяч рублей, а на два дерева — дуб и бархат амурский — 115 тысяч? Оказалось, депутат не разобралась в формулировках: речь шла о тратах на четыре особо охраняемых природных территории местного значения, включая Быханов сад и урочище «Сосновый лес», межевание которых и постановка на кадастровый учет стоит больших денег.
— А что будет с прудом в поселке ЛТЗ. Говорят, он сильно обмелел? — задала еще один вопрос Светлана Тюнина.
— В этом году запланированы реабилитация и благоустройство пруда в районе 3-го участка ЛТЗ. Сейчас мы формируем техническое задание на это. Ориентировочный срок проведения закупки намечен на июнь, — сказала Татьяна Протасова.
Депутат Игорь Подзоров спросил, почему выделенные на обращение с ртутьсодержащими отходами средства потрачены на мэрию и ее подведомственные организации? Оказалось, что собирать такие отходы у иных организаций нельзя — этим занимается Росатом. А вот что делать с лампами частных лиц, в мэрии не знают — на этот счет в законодательстве существует пробел.
46 газомоторных «ЛиАЗов» ждали водителей с апреля. Именно тогда по федеральному проекту «Чистый воздух» Липецк поступила партия автобусов, 650 миллионов рублей за которые мэрия заплатила еще в начале года.
Помимо новости о визите министра, Татьяна Протасова рассказала депутатам о том, как была исполнена в прошлом году муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Липецке».
В 2022 году на все экологические мероприятия Липецк получил 696 млн рублей, 99,9% которых были освоены. Самый крупное из них помимо приобретения 25 газомоторных «Волгабасов» на 498,2 млн рублей — разработка документации реконструкции МУП «Липецкая станция аэрации» (эти документы вот-вот передадут концессионеру, «Росводоканалу»), обошедшиеся в 51 миллион. Бюджетные средства мэрия тратила на реабилитацию и благоустройство водных объектов (201,9 тыс рублей), оценку воздействия на водные биологические ресурсы и расчет ущерба рыбному хозяйству при ремонте Октябрьского моста (150 тыс. рублей), исследование особенностей шести городских прудов силами ООО «Ямал-Экология» (43,5 тыс. рублей), на сбор, хранение, утилизацию ртутьсодержащих ламп, использованных в администрации Липецка и ее структурных подразделениях (668,2 тысячи рублей), бурение наблюдательных скважин на территории полигона «Венера» (2,5 млн рублей), рекультивацию полигона строительных и промышленных отходов «Орлиный лог» (800 тыс. рублей), создание площадок накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров и бункеров (1,2 млн рублей), поддержку двух особо охраняемых природных территорий местного значения «Дуб у школы №47» и «Бархат амурский у Евдокиевской церкви» (50 тыс. рублей), содержание и восстановление зеленого фонда города (121,7 тыс. рублей), экологические просветительские акции.
В этом году на муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Липецке» выделят значительно больше денег — 991,9 млн рублей.
После выступления Татьяны Протасовой депутат Светлана Тюнина спросила, как так вышло, что на реабилитацию всех муниципальных прудов выделено 200 тысяч рублей, а на два дерева — дуб и бархат амурский — 115 тысяч? Оказалось, депутат не разобралась в формулировках: речь шла о тратах на четыре особо охраняемых природных территории местного значения, включая Быханов сад и урочище «Сосновый лес», межевание которых и постановка на кадастровый учет стоит больших денег.
— А что будет с прудом в поселке ЛТЗ. Говорят, он сильно обмелел? — задала еще один вопрос Светлана Тюнина.
— В этом году запланированы реабилитация и благоустройство пруда в районе 3-го участка ЛТЗ. Сейчас мы формируем техническое задание на это. Ориентировочный срок проведения закупки намечен на июнь, — сказала Татьяна Протасова.
Депутат Игорь Подзоров спросил, почему выделенные на обращение с ртутьсодержащими отходами средства потрачены на мэрию и ее подведомственные организации? Оказалось, что собирать такие отходы у иных организаций нельзя — этим занимается Росатом. А вот что делать с лампами частных лиц, в мэрии не знают — на этот счет в законодательстве существует пробел.
2 547
Сергей
Показуха