Происшествия
сегодня, 14:06
Елецкий полицейский погиб дома у родителей
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Начальник тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александр Бурлаков найден с огнестрельным ранением.
В Ельце найдено тело начальника тыла отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова. По данным Telegram-канал BAZA, он погиб от огнестрельного ранения. Никаких предсмертных записок полицейский не оставил.
«50-летний полицейский ни с кем не конфликтовал, долгов не имел», — отмечает BAZA.
Как рассказал GOROD48 хорошо знавший Александра Бурлакова источник в Ельце, в день трагедии Александр находился у родителей, помогал заниматься домашними делами. Неожиданно он сказал, что плохо себя чувствует и отошел в одну из комнат, где потом и нашли его тело.
Александра Бурлакова похоронят в Ельце 31 мая.
«50-летний полицейский ни с кем не конфликтовал, долгов не имел», — отмечает BAZA.
Как рассказал GOROD48 хорошо знавший Александра Бурлакова источник в Ельце, в день трагедии Александр находился у родителей, помогал заниматься домашними делами. Неожиданно он сказал, что плохо себя чувствует и отошел в одну из комнат, где потом и нашли его тело.
Александра Бурлакова похоронят в Ельце 31 мая.
4 2571
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