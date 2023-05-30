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сегодня, 14:06

Елецкий полицейский погиб дома у родителей

4 2571
#гибель #полицейский
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Елецкий полицейский погиб дома у родителей

Начальник тыла Елецкого отдела МВД на транспорте Александр Бурлаков найден с огнестрельным ранением.

В Ельце найдено тело начальника тыла отдела МВД на транспорте Александра Бурлакова. По данным Telegram-канал BAZA, он погиб от огнестрельного ранения. Никаких предсмертных записок полицейский не оставил.

«50-летний полицейский ни с кем не конфликтовал, долгов не имел», — отмечает BAZA.

Как рассказал GOROD48 хорошо знавший Александра Бурлакова источник в Ельце, в день трагедии Александр находился у родителей, помогал заниматься домашними делами. Неожиданно он сказал, что плохо себя чувствует и отошел в одну из комнат, где потом и нашли его тело.

Александра Бурлакова похоронят в Ельце 31 мая.
4 2571
#гибель #полицейский
2

Комментарии (4)

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Что то

25 минут назад
Там в тылу наверное случилось.
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222

41 минуту назад
111, А где вы прочли о "служебном оружии"?
ответить

fed

41 минуту назад
111, ну вы же не знаете из чего он застрелился.
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111

49 минут назад
с каких пор полицейские ходят домой к родителям заниматься по хозяйству со служебным пистолетом и не сдают его в оружейку ?
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