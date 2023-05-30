Климатическое лето в Липецке уже наступило: синоптики сюрпризов не ждут

Как считают в областном метеоцентре, нынешнее лето окажется в пределах климатической нормы.

На календаре последние весенние дни, а для синоптиков уже наступило климатическое лето. По словам начальника Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Натальи Соломахиной, климатическое лето начинается, когда среднесуточная температура переходит через +15 градусов. Такой рубеж перейден еще в середине мая.От лета синоптики особых сюрпризов не ждут. Температура в июне, июле и августе, по их прогнозам, ожидается в пределах климатической нормы (ее определяют в среднем за последние 30 лет). Норма для июня составляет + 17,9 градуса, для июля — + 20,2 градуса, для августа — +18,8 градуса. Ни засухи, ни наводнений этим летом синоптики также не ждут, осадки прогнозируются в пределах нормы.Зато в сентябре среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы, которая составляет + 12,9 градусов. Так что липчан ждет бархатный сезон.Пляжный сезон в Липецке еще не открыт, но температура воды в реке Воронеж уже вполне приемлема для купания: +20 градусов.