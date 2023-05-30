Общество

сегодня, 12:02

Песок, геосетка, щебень, шпалы, рельсы: в Липецке уложили первые секции новых трамвайных путей

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#концессия #трамвай
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Песок, геосетка, щебень, шпалы, рельсы: в Липецке уложили первые секции новых трамвайных путей

В мэрии говорят, что криминальная история с арестованным в Ярославле по обвинению в подкупе городских чиновников гендиректором ООО «Группа Мовиста» Александром Советниковым не отразится на концессионном соглашении по обновлению электротранспорта Липецка.

Вчера вечером строители московского ООО «ЖД-профиль» уложили первые секции новых трамвайных путей на улице Краснозаводской. Таким образом в Липецке период сноса старых путей, изношенных почти в ноль за десятилетия эксплуатации, сменил новый, созидательный.

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Напомним, что липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Масштабный проект начался 29 апреля, когда в Липецке остановили трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6», а подрядчик «Моависты», московское ООО «ЖД-профиль» начал демонтаж путей на улицах Чехова, 3 Сентября и Краснозаводской. И вот уже строители монтируют новые пути.

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Подготовка к укладке рельсов ничем не отличается от строительства корыта под автомобильную дорогу. Сначала бульдозер укатывает канаву, потом отсыпает ее песком и еще раз трамбует. Потом на песок стелют армирующую сетку, на которую насыпают слой щебня, а уже на выровненный камень укладывают железобетонные шпалы. Самое интересное наступает потом, когда на шпалы ложатся обычные железнодорожные рельсы марки «Р-65». Чтобы их закрепить, путейцы применяют специальное устройство, которое с двух сторон натягивает на подошву рельса полукольца арматуры, являющиеся частью шпалы. Такой крепеж заранее облачен в защитный пластиковый кожух, защищающий металл от коррозии.

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К сожалению, на месте работ мы не застали никаких начальников — ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика. Не удалось нам дозвониться ни по одному из телефонов, указанных на аншлаге объекта концессии. А вопрос у нас был один: что будет с этой грандиозной стройкой после того, как в минувшую пятницу в Ярославле по обвинению в коррупции арестовали гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. По версии следствия, он заносил в мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».

В администрации Липецка, не вдаваясь в детали, нам просто сказали, что ярославская история не скажется на липецких планах концессионера.

В Левобережном районе новые рельсы скоро будут устанавливать сразу две бригады, которые пойдут навстречу друг другу. Как шутят строители, они надеются встретиться где- то посередине трамвайной линии. Но вот беда: цельного полотна не выйдет: в нескольких местах под трамвайными путями энергетикам нужно переложить свои коммуникации. Когда будет преодолен этот форс-мажор, путейцы не знают. Также не знают они, куда двинутся дальше. Но мэрии это направление известно: на улицы Полиграфическую, Меркулова, Катукова, проспект 60 лет СССР.
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#концессия #трамвай
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Комментарии (10)

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Вот так,

5 минут назад
Доброжелатель, неее, в Липецке чиновники неподкупные!
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Доброжелатель

20 минут назад
Пожелаю и нашим силовикам не отставать от ярославских коллег.
ответить

Ирина Сущенко

30 минут назад
А что они уже ржавые или все в норме ?
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Второй

36 минут назад
Первый, потому что это нормальное состояние поверхности рельсов. Это стальной прокат. Блестеть рельсы начинают только когда по ним ездят - это называется накат.
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Второй

40 минут назад
Первый, потому что не в эксплуатации, как начнут вагоны ездить, все станет как обычно
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Я

56 минут назад
А нормальную остановку на ЛТЗ вы делать собираетесь? Вызодиш с трамвая и под автобус, машины, которые в принципе даже не тормозят
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Второй

сегодня, 12:28
Первый, Потому что наверно дождь идет?
ответить

Липа

сегодня, 12:28
А яму на повороте на Краснозаводской когда собираетесь заделывать? Полтрассы обвалилось.
ответить

Первый

сегодня, 12:21
А почему новые рельсы уже ржавые???
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Лариса

сегодня, 12:17
Я уж было обрадовалась, что трамваи совсем уберут((
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