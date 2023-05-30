Песок, геосетка, щебень, шпалы, рельсы: в Липецке уложили первые секции новых трамвайных путей

В мэрии говорят, что криминальная история с арестованным в Ярославле по обвинению в подкупе городских чиновников гендиректором ООО «Группа Мовиста» Александром Советниковым не отразится на концессионном соглашении по обновлению электротранспорта Липецка.









Напомним, что липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Масштабный проект начался 29 апреля, когда в Липецке остановили трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6», а подрядчик «Моависты»,



















Подготовка к укладке рельсов ничем не отличается от строительства корыта под автомобильную дорогу. Сначала бульдозер укатывает канаву, потом отсыпает ее песком и еще раз трамбует. Потом на песок стелют армирующую сетку, на которую насыпают слой щебня, а уже на выровненный камень укладывают железобетонные шпалы. Самое интересное наступает потом, когда на шпалы ложатся обычные железнодорожные рельсы марки «Р-65». Чтобы их закрепить, путейцы применяют специальное устройство, которое с двух сторон натягивает на подошву рельса полукольца арматуры, являющиеся частью шпалы. Такой крепеж заранее облачен в защитный пластиковый кожух, защищающий металл от коррозии.











К сожалению, на месте работ мы не застали никаких начальников — ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика. Не удалось нам дозвониться ни по одному из телефонов, указанных на аншлаге объекта концессии. А вопрос у нас был один: что будет с этой грандиозной стройкой после того, как в минувшую пятницу в Ярославле по обвинению в коррупции арестовали гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. По версии следствия, он заносил в мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».



В администрации Липецка, не вдаваясь в детали, нам просто сказали, что ярославская история не скажется на липецких планах концессионера.



В Левобережном районе новые рельсы скоро будут устанавливать сразу две бригады, которые пойдут навстречу друг другу. Как шутят строители, они надеются встретиться где- то посередине трамвайной линии. Но вот беда: цельного полотна не выйдет: в нескольких местах под трамвайными путями энергетикам нужно переложить свои коммуникации. Когда будет преодолен этот форс-мажор, путейцы не знают. Также не знают они, куда двинутся дальше. Но мэрии это направление известно: на улицы Полиграфическую, Меркулова, Катукова, проспект 60 лет СССР. Вчера вечером строители московского ООО «ЖД-профиль» уложили первые секции новых трамвайных путей на улице Краснозаводской. Таким образом в Липецке период сноса старых путей, изношенных почти в ноль за десятилетия эксплуатации, сменил новый, созидательный.Напомним, что липецкая дочка екатеринбургского ООО «Группа Мовиста» по концессии стоимостью 14,5 млрд рублей должна к 1 декабря 2025 года реконструировать всю сеть городского электротранспорта: отремонтировать депо, заменить 40,8 км трамвайных путей, построить новую ветку протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, купить 46 односекционных вагонов и 10 электробусов. Масштабный проект начался 29 апреля, когда в Липецке остановили трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6», а подрядчик «Моависты», московское ООО «ЖД-профиль» начал демонтаж путей на улицах Чехова, 3 Сентября и Краснозаводской . И вот уже строители монтируют новые пути.Подготовка к укладке рельсов ничем не отличается от строительства корыта под автомобильную дорогу. Сначала бульдозер укатывает канаву, потом отсыпает ее песком и еще раз трамбует. Потом на песок стелют армирующую сетку, на которую насыпают слой щебня, а уже на выровненный камень укладывают железобетонные шпалы. Самое интересное наступает потом, когда на шпалы ложатся обычные железнодорожные рельсы марки «Р-65». Чтобы их закрепить, путейцы применяют специальное устройство, которое с двух сторон натягивает на подошву рельса полукольца арматуры, являющиеся частью шпалы. Такой крепеж заранее облачен в защитный пластиковый кожух, защищающий металл от коррозии.К сожалению, на месте работ мы не застали никаких начальников — ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика. Не удалось нам дозвониться ни по одному из телефонов, указанных на аншлаге объекта концессии. А вопрос у нас был один: что будет с этой грандиозной стройкой после того, как в минувшую пятницу в Ярославле по обвинению в коррупции арестовали гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. По версии следствия, он заносил в мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».В администрации Липецка, не вдаваясь в детали, нам просто сказали, что ярославская история не скажется на липецких планах концессионера.В Левобережном районе новые рельсы скоро будут устанавливать сразу две бригады, которые пойдут навстречу друг другу. Как шутят строители, они надеются встретиться где- то посередине трамвайной линии. Но вот беда: цельного полотна не выйдет: в нескольких местах под трамвайными путями энергетикам нужно переложить свои коммуникации. Когда будет преодолен этот форс-мажор, путейцы не знают. Также не знают они, куда двинутся дальше. Но мэрии это направление известно: на улицы Полиграфическую, Меркулова, Катукова, проспект 60 лет СССР.