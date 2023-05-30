В Липецкой области небольшие дожди и до +25

31 мая Липецкая область окажется в зоне атмосферного раздела с запада – небольшие дожди пройдут лишь местами. В последующие двое суток на фоне роста атмосферного давления погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.



