Происшествия

50 минут назад

На улице Юбилейной мужчина упал и умер

1 2068
#смерть
На улице Юбилейной мужчина упал и умер

Его личность пока не установлена.

Сегодня около семи утра на улице Юбилейной на глазах у прохожих упал мужчина. Горожане вызвали скорую помощь и полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина умер, его личность пока не установлена.

— Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах смерти мужчины, — сообщили в полиции.

Фото: https://vk.com
1 2068
#смерть

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