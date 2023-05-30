На улице Юбилейной мужчина упал и умер

Его личность пока не установлена.

Сегодня около семи утра на улице Юбилейной на глазах у прохожих упал мужчина. Горожане вызвали скорую помощь и полицию.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина умер, его личность пока не установлена.— Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах смерти мужчины, — сообщили в полиции.