Происшествия
50 минут назад
На улице Юбилейной мужчина упал и умер
Его личность пока не установлена.
Сегодня около семи утра на улице Юбилейной на глазах у прохожих упал мужчина. Горожане вызвали скорую помощь и полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина умер, его личность пока не установлена.
— Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах смерти мужчины, — сообщили в полиции.
Фото: https://vk.com
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина умер, его личность пока не установлена.
— Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах смерти мужчины, — сообщили в полиции.
Фото: https://vk.com
Наблюдатель