Общество
сегодня, 09:30
В Липецке сэкономили на ремонте дорог
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Часть сбереженных средств потратят на восстановление проездов по улицам Ясной и Новой в районе Опытной станции.
О том, что улицы частного сектора в районе Опытной станции требуют пристального внимания власти, в мэрии Липецка знают давно. По крайней мере, с 2012 года, когда в городскую администрацию пришла коллективная жалоба жителей улиц Новой, Ясной, Лучистой, Совхозной, Урицкого, Пришвина, Раздольной, требовавших от чиновников отремонтировать хотя бы дорогу, которая соединяет район Опытной станции с улицей Тельмана. А в 2016 году на Опытной по этому же поводу состоялось выездное заседание постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Тогда жители частного сектора пожаловались на отсутствие не только асфальта, но и пешеходных дорожек с уличным освещением.
И вот наконец у мэрии дошли руки хотя бы до асфальтирования двух улиц — Новой и Ясной. Управление главного смотрителя на сайте госзакупок разместило проект муниципального контракта на их ремонт со стартовой ценой контракта в 6,5 млн рублей. Это часть от 50 миллионов, которые городская администрация сэкономила на уже заключенных госконтрактах на ремонт 38 участков улично-дорожной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На такие деньги подрядчику предлагают разобрать старое изношенное асфальтобетонное покрытие дорог по улице Ясная (от дома № 1 по улице Ясная до дома №25 по улице Лучистая) и улице Новая (от дома № 34 по улице Новая до дома № 6 по улице Ясная), отсыпать щебнем под основание дороги те места, где асфальта и вовсе не было, смонтировать и выравнять с по уровню дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, накатать два слоя нового асфальта.
Срок исполнения контракта — с момента его заключения по 31 августа. Подрядчик берет на себя гарантию на выполненные работы сроком на 4 года.
И вот наконец у мэрии дошли руки хотя бы до асфальтирования двух улиц — Новой и Ясной. Управление главного смотрителя на сайте госзакупок разместило проект муниципального контракта на их ремонт со стартовой ценой контракта в 6,5 млн рублей. Это часть от 50 миллионов, которые городская администрация сэкономила на уже заключенных госконтрактах на ремонт 38 участков улично-дорожной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
На такие деньги подрядчику предлагают разобрать старое изношенное асфальтобетонное покрытие дорог по улице Ясная (от дома № 1 по улице Ясная до дома №25 по улице Лучистая) и улице Новая (от дома № 34 по улице Новая до дома № 6 по улице Ясная), отсыпать щебнем под основание дороги те места, где асфальта и вовсе не было, смонтировать и выравнять с по уровню дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций, накатать два слоя нового асфальта.
Срок исполнения контракта — с момента его заключения по 31 августа. Подрядчик берет на себя гарантию на выполненные работы сроком на 4 года.
6 618
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