Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Здоровье
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сегодня, 09:55
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Женщину спасли врачи областной инфекционной больницы.
«Инфекционисты и реаниматологи буквально вытаскивали женщину с того света. Грамотное лечение, постоянная забота и мастерство врачей сработали: кризис позади. Сейчас пациентка уже пришла в себя и уверенно идет на поправку», — рассказали в Минздраве Липецкой области.
К середине сентября в Липецкой области было восемь подтверждённых случаев лихорадки Западного Нила. Все заболевшие — жители Липецка и заразись от укусов комаров. До этого года в регионе заболевание не регистрировалось с 2019 года.
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