Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

12 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Гранитная, 46 и улица Кузнечная, 12 – без холодной воды временно останутся жители 17 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат дома № 3 на площади Театральной, №№ 1, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, в частном секторе улиц Гранитной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, 2-й Гранитной, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, переулка Ушакова, проезда Шишкина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.12 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14, 14а, 14б, 16а по улице Меркулова, №№ 23, 23а, 23б, 25, 27, 29 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 4, 4а, 6 по бульвару Есенина, № 50 по улице Юношеской, обесточат улицу Алмазную, 22-й микрорайон, поселок Казинка.