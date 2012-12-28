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В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
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384
54 минуты назад

Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода

Кражу записали камеры наблюдения и вора быстро вычислили.

В Чаплыгине в ночь с 14 на 15 сентября из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки, а так же провода к акустической системе. 64-летний хозяин заведения обратился в полицию и заявил об ущербе в 165 000 рублей.

Кражу записали камеры наблюдения: подозревают 48-летнего местного жителя. В кафе он зашел, пряча лицо капюшоном, и освещая себе путь фонариком от телефона. Похищенное музыкальное оборудование у мужчины частично изъято и будет возвращено владельцу. Ноутбук он успел продать.

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«Возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба», санкции которой – до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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