Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
349
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Всё самое главное про первый день недели.
Днём в Липецке от +22 до +24 градусов и без существенных осадков. Такая погода встречалась в любой летний месяц.
Отключение воды
- ул. Кузнечная, 1, 6, 8, 10, 10а, 12;
- пл. Театральная, 3.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Адмирала Нахимова, Амурской, Вавилова, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Кротевича, Луначарского, Новокарьерной, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, переулка Ушакова, проезда Шишкина.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– 22 микрорайон;
– ул. Алмазная;
– ул. им. Генерала Меркулова, 14, 14а, 14б, 16а;
– ул. Юношеская, 50;
– пр-т им. 60-летия СССР 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
– б-р Сергея Есенина, 2, 4, 4а, 6;
– п. Казинка.
Пробки
Начинать неделю с пробок – то ещё удовольствие и чтобы его не испытать, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.
Бензин
Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
День борьбы с артритом
Сегодня Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day, англ). Только в России этим заболеванием страдают 10 миллионов человек, из них 300 тысяч - тяжелой ревматоидной формой. Коварство заболевания в том, что его подхватить может любой – от младенца до старика. Кстати, женщины болеют в 5 раз чаще.
Ещё сегодня день кадровика в России. А также день борьбы с курением, правда – в Армении и день защиты детей – в Бразилии. А также - День испанской нации: сегодня на Пиренейском полуострове из многих окон будет звучать до боли знакомый многим россиянам мотив, правда патриотическая песня «Я испанец» древнее «Калинки-малинки» веков на несколько.
Гастроли МХАТ
В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли Московского художественного театра им. М. Горького в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 18:30 покажут спектакль «Последний срок» по пьесе В. Распутина (16+).
Старуха Анна собралась умирать: съезжаются дети, но она всё ждёт ещё одну дочку – любимую. Размышление о счастье и радости, много юмора, красок, колоритных характеров, уютная, но не лубочная сценография, мистическая музыка и вокал Таисии Краснопевцевой.
Спектакль идёт 3 часа с антрактом.
Мастер-класс
В 15:00 в Детском центре «Жар-птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся урок «Сладкий осенний подарок» (6+).
Фото vk.ru/club240665190
Участников научат хужожественной и вкусной росписи пряников. Выпечку можно прекратить в настоящий шедевр! Участники освоят секреты росписи, создадут свои неповторимые узоры и заберут с собой порцию сладкого настроения.
Творчество начинается в «Прачечной»
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится очередное обучение театральной читке пьес (12+).
Фото vk.ru/vprachechnuyu
Покажи свой интеллект – искусственный
51% работодателей не видит никаких проблем, если резюме кандидата составлено с помощью искусственного интеллекта, выяснили в hh.ru.
Более того, 42% нанимателей не возражают против применения нейросети при выполнении тестового задания, а 38% считают приемлемым ИИ-подсказки во время онлайн-интервью. Такими темпами скоро и на работу за нас будет ходить компьютер.
Как зарабатывать больше
Сегодня мы продолжим делиться советами hh.ru о том, как представителям разных профессий увеличить свою зарплату.
Так, средняя зарплата продавца-консультанты за 9 месяцев 2026 года составила 58 400 рублей. Но её можно увеличить более, чем на половину, если освоить навыки работы с жалобами клиентов – до 90 300 рублей (+54%) или проведения презентаций – до 80 100 рублей (37%).
Средняя зарплата водителей за тот же период – 137 700 рублей. Если получить дополнительно права категории «А», то доход вырастет до 200 400 рублей (+46%). Кроме того, сервис утверждает, что шоферы, выучившие английский язык, смогут осуществлять международные перевозки и зарабатывать до 210 600 рублей (+54%).
Курьеры в этом году получают в среднем 185 600 рублей. При умении ориентироваться в логистике можно заработать до 186 600 рублей (+2%), при знании мерчандайзинга – до 207 700 рублей (+13%)
Дорогие липчане! Начинать, продолжать и заканчивать рабочую неделю всегда лучше с GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
1
0
0
0
0
Комментарии