Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше

Всё самое главное про первый день недели.

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов и без существенных осадков. Такая погода встречалась в любой летний месяц.









Отключение воды





- пл. Театральная, 3.









– п. Казинка.









Начинать неделю с пробок – то ещё удовольствие и чтобы его не испытать, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.





Бензин





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Сегодня Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day, англ). Только в России этим заболеванием страдают 10 миллионов человек, из них 300 тысяч - тяжелой ревматоидной формой. Коварство заболевания в том, что его подхватить может любой – от младенца до старика. Кстати, женщины болеют в 5 раз чаще.









В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли Московского художественного театра им. М. Горького в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 18:30 покажут спектакль «Последний срок» по пьесе В. Распутина (16+).









В 15:00 в Детском центре «Жар-птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся урок «Сладкий осенний подарок» (6+).













Фото vk.ru/club240665190

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится очередное обучение театральной читке пьес (12+).









Фото vk.ru/vprachechnuyu





51% работодателей не видит никаких проблем, если резюме кандидата составлено с помощью искусственного интеллекта, выяснили в hh.ru.









Так, средняя зарплата продавца-консультанты за 9 месяцев 2026 года составила 58 400 рублей. Но её можно увеличить более, чем на половину, если освоить навыки работы с жалобами клиентов – до 90 300 рублей (+54%) или проведения презентаций – до 80 100 рублей (37%).







