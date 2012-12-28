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Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
Читать все
Дорогой хлеб дорожает, цена дешёвого не меняется
Общество
Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
Общество
Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
Происшествия
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке
Культура
ПВО отразило ночную атаку беспилотников
Происшествия
Из кафе украли ноутбук, три музыкальных колонки и провода
Происшествия
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Спорт
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Спорт
349
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше

Всё самое главное про первый день недели.

Снова лето?

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов и без существенных осадков. Такая погода встречалась в любой летний месяц.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Кузнечная, 1, 6, 8, 10, 10а, 12;
- пл. Театральная, 3.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Адмирала Нахимова, Амурской, Вавилова, Гайдара, Гранитной, Гранитной 2-й, Кротевича, Луначарского, Новокарьерной, Урицкого, Чайковского, Шевченко, Щорса, переулка Ушакова, проезда Шишкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– 22 микрорайон;
– ул. Алмазная;
– ул. им. Генерала Меркулова, 14, 14а, 14б, 16а;
– ул. Юношеская, 50;
– пр-т им. 60-летия СССР 23, 23а, 23б, 25, 27, 29;
– б-р Сергея Есенина, 2, 4, 4а, 6;
– п. Казинка.

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Пробки

Начинать неделю с пробок – то ещё удовольствие и чтобы его не испытать, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

День борьбы с артритом

Сегодня Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day, англ). Только в России этим заболеванием страдают 10 миллионов человек, из них 300 тысяч - тяжелой ревматоидной формой. Коварство заболевания в том, что его подхватить может любой – от младенца до старика. Кстати, женщины болеют в 5 раз чаще.

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Ещё сегодня день кадровика в России. А также день борьбы с курением, правда – в Армении и день защиты детей – в Бразилии. А также - День испанской нации: сегодня на Пиренейском полуострове из многих окон будет звучать до боли знакомый многим россиянам мотив, правда патриотическая песня «Я испанец» древнее «Калинки-малинки» веков на несколько.

Гастроли МХАТ

В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) продолжаются гастроли Московского художественного театра им. М. Горького в рамках XLII фестиваля «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 18:30 покажут спектакль «Последний срок» по пьесе В. Распутина (16+).

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Старуха Анна собралась умирать: съезжаются дети, но она всё ждёт ещё одну дочку – любимую. Размышление о счастье и радости, много юмора, красок, колоритных характеров, уютная, но не лубочная сценография, мистическая музыка и вокал Таисии Краснопевцевой.

Спектакль идёт 3 часа с антрактом.

Мастер-класс

В 15:00 в Детском центре «Жар-птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся урок «Сладкий осенний подарок» (6+).

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Фото vk.ru/club240665190

Участников научат хужожественной и вкусной росписи пряников. Выпечку можно прекратить в настоящий шедевр! Участники освоят секреты росписи, создадут свои неповторимые узоры и заберут с собой порцию сладкого настроения.

Творчество начинается в «Прачечной»

В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2) состоится очередное обучение театральной читке пьес (12+).

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Фото vk.ru/vprachechnuyu

Это шанс для любителей попасть в артисты: узнать секреты мастерства у профессионалов и проявить талант. Читать будут одну из современных пьес, за успехами проследит Дина Кюнбергер, актриса «Театра Под Деревом» и автор масштабного фестиваля театральных читок «Театр в тексте». Финальная читка назначена на 15 октября: у лучших появится шанс сыграть в настоящем спектакле.

Покажи свой интеллект – искусственный

51% работодателей не видит никаких проблем, если резюме кандидата составлено с помощью искусственного интеллекта, выяснили в hh.ru.

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Более того, 42% нанимателей не возражают против применения нейросети при выполнении тестового задания, а 38% считают приемлемым ИИ-подсказки во время онлайн-интервью. Такими темпами скоро и на работу за нас будет ходить компьютер.

Как зарабатывать больше

Сегодня мы продолжим делиться советами hh.ru о том, как представителям разных профессий увеличить свою зарплату.

Так, средняя зарплата продавца-консультанты за 9 месяцев 2026 года составила 58 400 рублей. Но её можно увеличить более, чем на половину, если освоить навыки работы с жалобами клиентов – до 90 300 рублей (+54%) или проведения презентаций – до 80 100 рублей (37%).

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Средняя зарплата водителей за тот же период – 137 700 рублей. Если получить дополнительно права категории «А», то доход вырастет до 200 400 рублей (+46%). Кроме того, сервис утверждает, что шоферы, выучившие английский язык, смогут осуществлять международные перевозки и зарабатывать до 210 600 рублей (+54%).

Курьеры в этом году получают в среднем 185 600 рублей. При умении ориентироваться в логистике можно заработать до 186 600 рублей (+2%), при знании мерчандайзинга – до 207 700 рублей (+13%)

Дорогие липчане! Начинать, продолжать и заканчивать рабочую неделю всегда лучше с GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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