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сегодня, 15:04
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Липецк на 31-м месте в стране по уровню зарплат

На среднюю «чистую» зарплату по итогам первого полугодия в Липецке можно было купить более трёх с половиной потребительских наборов товаров и услуг. Рейтинг городов по уровню зарплат рассчитало РИА Новости.

84,5 тысячи рублей составила средняя «чистая» зарплата в месяц в Липецке в I полугодии 2026 года — её хватало на 3,67 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. По покупательной способности зарплаты Липецк оказался на 31-м месте среди 100 крупнейших городов и административных центров России. По сравнению с I полугодием 2025 года начисленная зарплата в нашем городе превысила уровень того же периода прошлого года на 11,5%.

Для того чтобы рассчитать покупательную способность зарплат, использовались данные официальной статистики за январь — июнь 2026 года по крупным и средним предприятиям о средних зарплатах по городам (за вычетом НДФЛ) и сведения о фиксированном потребительском наборе из региональной статистики Росстата.

Первое место в рейтинге городов по покупательной способности средней зарплаты занимает Новый Уренгой, где на среднюю зарплату можно приобрести 5,93 фиксированного потребительского набора. На втором месте — Салехард (5,59 набора), на третьем — Анадырь, где средняя чистая зарплата эквивалентна 5,29 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. В конце списка по покупательной способности средней зарплаты расположились Грозный и Нальчик (2,19 и 2,21 набора соответственно). В целом по стране начисленная зарплата в первом полугодии составила 119,2 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6%. В большинстве городов, вошедших в рейтинг, средней чистой зарплаты хватит примерно на 2,5–3,5 фиксированного потребительского набора
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Комментарии (1)

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Гость
31 минуту назад
Только сейчас ролик смотрел по зарплатам в Твери, официально средняя 91 тысяча, а люди на улице говорят 40-50
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