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Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
Происшествия
В Липецке воют сирены
Происшествия
В Липецкой области до +24
Погода в Липецке
50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке
Культура
ПВО отразило ночную атаку беспилотников
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
400
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области до +24

Температура напомнит об ушедшем лете.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области продолжит определять промежуточный гребень антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Мужик с Липецка
44 минуты назад
Вот только пришёл с пляжа. Закрывал осенний сезон. Водичка как парное молоко. Накупался вдоволь до следующего сезона...
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Лабрадор
сегодня, 17:15
Срочно включить отопление!
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Санта
сегодня, 17:06
Мини бикини после портвешка и можно нырять
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