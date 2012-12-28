В Липецкой области до +24

Температура напомнит об ушедшем лете.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области продолжит определять промежуточный гребень антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 14-15 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем от +19 до +24 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.