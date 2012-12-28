Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Происшествия
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сегодня, 09:12
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ПВО отразило ночную атаку беспилотников.
Красный уровень воздушной угрозы действовал в области девять часов.
Всего за ночью над 18 регионами страны, в том числе Липецкой областью, перехвачены 479 беспилотников.
Красный уровень воздушной опасности вводился в области с девяти вечера до шести утра. С семи утра отменен желтый уровень.
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