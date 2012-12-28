ПВО отразило ночную атаку беспилотников.

Красный уровень воздушной угрозы действовал в области девять часов.

Ночью над Липецкой областью силами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.Всего за ночью над 18 регионами страны, в том числе Липецкой областью, перехвачены 479 беспилотников.Красный уровень воздушной опасности вводился в области с девяти вечера до шести утра. С семи утра отменен желтый уровень.